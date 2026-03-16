Centrul de copii de la biserica unde a slujit Sf. Ilarion Felea mai necesită sprijin pentru finisajele interioare

Lângă biserica în care Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea a slujit timp de nouă ani, Parohia Șega 1 din municipiul Arad a construit un edificiu destinat activităților cu copiii, dar încă mai este nevoie de sprijin pentru finisajele interioare.

Anunțul a fost făcut de părintele Vlad-Sergiu Sandu, slujitor al parohiei și coordonatorul proiectului de construcție a Centrului pentru copii și tineri „Sf. Ilarion Felea”. Spre exemplu, numai înscrierea numelui sfântului ocrotitor pe clădire a costat aproape 1.000 de euro.

„Este nevoie de un sat ca să crești un copil”, spune un proverb african. Cu atât mai mult este nevoie de „sat”, adică de comunitate, pentru a crește mai mulți copii. Este momentul în care comunitatea poate dovedi că înțelege proverbul african despre creșterea copiilor prin implicarea tuturor.

„Credem cu tărie că un copil care crește într-o comunitate vie crește mai puternic, iar un tânăr care are repere și modele își găsește mai ușor drumul în viață. De aceea, acest centru nu își propune doar să organizeze activități, ci să contribuie la formarea unor caractere, la nașterea unor prietenii și la întărirea legăturilor dintre oameni”, a transmis pe Facebook părintele Vlad-Sergiu Sandu.

„Ne dorim ca aici copiii să învețe bucuria de a fi împreună, adolescenții să găsească răspunsuri și direcție, iar familiile tinere să descopere sprijin și bucuria de a aparține unei comunități.”

Lucrările sunt aproape de final, iar fiecare ajutor, oricât de mic, apropie momentul în care ușile centrului se vor deschide pentru copii, tineri și familii. În plus, contribuția multora la un proiect comun consolidează comunitatea, subliniază preotul:

„Pentru că, uneori, un loc construit împreună poate schimba destine.”

În 2021, Părintele Vlad-Sergiu Sandu a fost distins cu Premiul de Excelență la Gala Administrației Arădene – pentru activitățile dedicate tinerilor la un centru de tineret pe care l-a înființat la parohia arădeană Firiteaz.

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Foto credit: Facebook / Vlad-Sergiu Sandu