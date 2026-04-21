Centrul Bucureștiului va avea străzi deschise pentru pietoni: Sunt programate spectacole, ateliere și dezbateri

Centrul Bucureștiului devine, începând cu acest sfârșit de săptămână, spațiu dedicat pietonilor, odată cu revenirea proiectului „Străzi deschise – București”. Principalele artere vor fi transformate în zone de promenadă, unde se vor desfășura spectacole și activități culturale pentru toate vârstele.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei, cea de-a șasea ediție a proiectul va avea loc în perioada 25 aprilie – 11 octombrie, transformând orașul, timp de 25 de weekend-uri, într-o veritabilă promenadă urbană.

În fiecare sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, Calea Victoriei și Strada Ion Brezoianu vor deveni zone pietonale, închise traficului auto și deschise pentru plimbări, socializare și activități în aer liber.

Noutățile ediției din acest an

Ediția din acest an aduce, în premieră, extinderea traseului pietonal și pe Strada Ion Brezoianu, dar și introducerea unor teme diferite pentru fiecare weekend, inspirate de viața urbană – de la regenerare și ecologie, până la patrimoniu și mobilitate.

Pe durata programului, bucureștenii și turiștii vor putea participa la spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, activități sportive și întâlniri cu invitați din domenii precum cultura, arhitectura sau urbanismul.

„Sunt adeptul evenimentelor de calitate, pentru toate vârstele, care să ne aducă împreună, ca o comunitate. Vă invit să redescoperim orașul, să lăsăm mașina acasă măcar în weekend”, a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Programul din acest weekend

Primul weekend, 25–26 aprilie, se desfășoară sub tema „Orașul construit împreună” și include activități și dezbateri dedicate implicării comunității în dezvoltarea orașului. În Piața Revoluției va fi organizată o expoziție de urbanism participativ, iar pe traseu vor avea loc dezbateri despre viitorul Capitalei, inclusiv discuția „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?”.

Atmosfera de festival va fi completată de parade și spectacole pentru copii, precum „Parada Personajelor” organizată de Opera Comică pentru Copii, spectacole de magie și teatru de păpuși, dar și ateliere creative – de la confecționat marionete și zmeie, până la reciclare creativă sau pictură în aer liber.

Programul include și tururi ghidate pe Calea Victoriei, concerte live de muzică interbelică și nu numai, dar și momente artistice precum flashmob-uri și reprezentații de dans. Pe lângă componenta culturală, vor exista și zone dedicate activităților sportive – baschet, ping-pong sau subsoccer.

Cu peste un milion de participanți anual, „Străzi deschise – București” este „inclus între cele mai relevante inițiative din România pentru comunitate și spațiul urban”, se arată în comunicat.

Foto credit: Facebook / Străzi deschise – București