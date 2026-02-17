Ce au spus parlamentarii italieni la aprobarea acordului dintre statul lor și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Deputații italieni au aprobat recent în unanimitate un acord semnat între Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și guvernul italian. Actul, care va fi cel mai probabil aprobat și de Senat, consolidează recunoașterea oferită Bisericii Ortodoxe Române în Italia, cu efecte juridice pe mai multe planuri, între care și recunoașterea cununiilor oficiate de preoții ortodocși români.

La dezbaterile din Camera Deputaților, parlamentarii italieni au făcut afirmații elogioase despre comunitatea românească din țara lor, astfel:

Paolo Ciani (Partito Democratico): „Comunitatea românească este foarte bine integrată și răspândită în întreaga noastră țară… Biserica Ortodoxă Română nu este un fenomen abstract, este alcătuită din parohii active ce oferă servicii concrete pentru familii”.

Raffaele Bruno (Movimento 5 Stelle): „Întâlnirea dintre stat și confesiunile religioase poate fi un teren fertil pentru cooperare… este o punte între rădăcini și viitor, între identitate și integrare".

Paolo Ciani a amintit de simbolul Columnei lui Traian, unde istoria Romei antice se întâlnește cu cea a Daciei, numind comunitatea română „o punte între Orient și Occident".

Fabrizio Comba: „Italia poate fi o casă primitoare, capabilă să valorifice comunitățile care contribuie la progresul său".

Fabrizio Comba (Fratelli d'Italia) a declarat că această lege are un impact pozitiv asupra vieților a peste un milion de oameni care „trăiesc, muncesc și contribuie la dezvoltarea țării noastre, în fiecare zi".

„Votul final a fost însoțit de aplauze prelungite, în special la adresa delegației române conduse de Ambasadoarea Gabriela Dancău”, prezentă în tribune, amintesc reprezentanții eparhiei.

„Mesajul politicienilor de la Roma este unul de unitate: românii nu sunt doar străini, ci parteneri strategici și prieteni care fac Italia mai bogată cultural și spiritual.”

În urma aprobării acordului, căsătoriile oficiate de preoții din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei vor fi recunoscute juridic, cu condiția să fie încheiate între cetățeni italieni, iar căsătoriile să fie înregistrate la Starea Civilă.

Sursa foto: Episcopia Italiei