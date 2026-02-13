Acord istoric între Italia și Episcopia Ortodoxă Română din peninsulă, aprobat în unanimitate de Camera Deputaților

Camera Deputaților din Parlamentul Italian a aprobat joi în unanimitate (268 de voturi), proiectul de lege nr. 2396, care reglementează raporturile dintre Statul Italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, informează eparhia.

Episcopia Italiei adresează mulțumiri Camerei Deputaților pentru votul care confirmă rolul spiritual și social al comunității ortodoxe românești.

„Votul de astăzi reprezintă o încununare a peste cinci decenii de misiune și jertfă ale clerului și credincioșilor români ortodocși, aflați, din anul 2008, sub păstorirea Preasfințitului Părinte Siluan”, a transmis Centrul Eparhial.

La ședința din Camera Deputaților a participat și Ambasadorul României în Republica Italiană, Gabriela Dancău.

„Adoptarea acestui acord reprezintă nu doar încheierea unui parcurs legislativ complex, ci și expresia unei maturități democratice care recunoaște contribuția substanțială a comunității ortodoxe române la viața socială, culturală și spirituală a Italiei contemporane”, a declarat Excelența Sa Gabriela Dancău.

„Este, totodată, o reafirmare a relației speciale dintre România și Italia, întemeiată pe încredere, valori comune și responsabilitate împărtășită pentru viitorul european pe care îl construim împreună”, a adăugat Ambasadorul României în Italia.

Proiectul de lege urmează să fie supus votului Senatului Republicii Italiene, etapă care va permite finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a noului cadru juridic.

Adoptarea acordului de către Camera Deputaților reprezintă un pas esențial pentru consolidarea statutului juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și pentru recunoașterea contribuției semnificative a comunității românești – cea mai numeroasă comunitate străină din Italia – la societatea italiană, precizează Ambasada României în Republica Italiană.

