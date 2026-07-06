Fiecare botez este biruința iubirii dumnezeiești: Catehumen adult primit în Biserica Ortodoxă la Comănești

Un catehumen adult a fost primit sâmbăta trecută în sânul Bisericii Ortodoxe prin Taina Sfântului Botez, oficiată la Biserica „Sf. Împ. Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău.

„Un astfel de prilej ne obligă să ne amintim că fiecare botez este mai întâi biruința iubirii dumnezeiești asupra rătăcirii omului și începutul întoarcerii sale în casa Tatălui, iar apoi ne obligă și pe noi și pe cel nou botezat să ne amintim de armele duhului cu care suntem echipați și la care trebuie sa apelăm în războiul contra duhurilor necurate din viața de creștin pe care încercăm să o ducem”, a spus părintele paroh Simion Anăstăsoaie.

Preotul a oficiat Taina Botezului împreună cu părintele coslujitor Răzvan Țuglea, în prezența familiei, a nașilor și a credincioșilor care au însoțit cu rugăciune fiecare etapă a rânduielii baptismale.

După îmbrăcarea cămășii albe care simbolizează viața cea nouă în care a pășit, catehumenul a mărturisit dreapta credință, s-a lepădat de satana și de toate lucrările lui, unindu-se cu Hristos prin întreita afundare în apa Botezului, și a fost pecetluit cu darul Sfântului Duh prin Taina Mirungerii, apoi împărtășit pentru prima dată cu Trupul și Sângele Domnului.

Tânărul, care înainte de a se converti la Biserica Ortodoxă a făcut parte din cultul penticostal, a primit la Botez numele de Iosif.

Participarea la ceremonie a fost și pentru comunitatea parohială o chemare la înnoirea făgăduințelor baptismale, amintind că Biserica se zidește necontenit prin oameni care răspund liber chemării lui Hristos, transmit reprezentanții parohiei.

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Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului