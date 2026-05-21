Catedrala Patriarhală și Catedrala Națională își celebrează hramurile în aceeași zi: Următoarea dată va fi în anul 2099

Catedrala Patriarhală istorică și Catedrala Națională își celebrează joi hramurile, Sfinții Împărați și Elena și Înălțarea Domnului. Următoarea dată în care vor fi sărbătorite în aceeași zi este în anul 2099.

Hramul Catedralei Patriarhale istorice

Catedrala Patriarhală istorică își sărbătorește hramul închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii aleși de ctitorul său, domnitorul Constantin Șerban Basarab.

Lăcașul de cult de pe Dealul Patriarhiei a fost sfințit în anul 1658 de Patriarhul Macarie al Antiohiei și al Întregului Orient, împreună cu Mitropolitul Ștefan al Țării Românești și cu episcopii de Râmnic și de Buzău.

Alegerea hramului are o semnificație aparte: domnitorul Constantin Șerban Basarab l-a avut ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Constantin cel Mare, primul împărat roman care a acordat libertate creștinilor și a deschis o nouă etapă în istoria Bisericii.

Hramul Catedralei Naționale

Catedrala Națională are ca hram principal Înălțarea Domnului, sărbătoare care este și Ziua Eroilor în România. În ajunul sfințirii altarului viitoarei Catedrale Patriarhale, în 24 noiembrie 2018, Patriarhul Daniel a oficiat prima slujbă în lăcașul de cult: o slujbă de pomenire a eroilor români.

Cu acel prilej, în piciorul Sfintei Mese din altar au fost așezate aproximativ 350.000 de nume ale eroilor români cunoscuți, ca semn al legăturii dintre jertfa pentru țară și memoria liturgică a Bisericii.

Anul acesta marchează și prima celebrare a hramului Catedralei Naționale după sfințirea picturii în mozaic din 26 octombrie 2025.

Programul sărbătorii

Deoarece lucrările la Catedrala Națională continuă, cele două sărbători vor fi celebrate exclusiv pe Dealul Patriarhiei, a anunțat Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Sfânta Liturghie este oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la altarul exterior din proximitatea Catedralei Patriarhale istorice.

Înălțarea Domnului a fost declarată drept Ziua Eroilor în Patriarhia Română, astfel că joi, la ora 12:00, toate clopotele din cuprinsul Patriarhiei vor bate în memoria lor.

