Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Canonizarea Sfintei Blandina de la Iași va fi proclamată local la Chișinău

Canonizarea Sfintei Mărturisitoare Blandina va fi proclamată local sâmbătă la Chișinău. Sfânta s-a născut în Basarabia și a fost legată duhovnicește de Iași în ultimii ani ai vieții sale.

Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare cu ocazia Zilei Eroilor

Ministerul Apărării Naționale a anunțat într-un comunicat de presă că va organiza joi ceremonii militare de comemorare a eroilor neamului cu ocazia Zilei Naționale a Eroilor.

Pelerinaj în Capitală: Moaștele Sf. Efrem cel Nou se află la Parohia Tudor Vladimirescu 1 cu ocazia hramului

Moaștele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou se află în aceste zile la Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” a Parohiei Tudor Vladimirescu 1 din cartierul bucureștean Rahova.

Nuntă tradițională românească la Worms: S-a căsătorit coordonatorul tinerilor de la ATORG

Mihai Engel, coordonatorul Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), și Valeria, aleasa inimii lui, s-au căsătorit sâmbăta trecută într-o nuntă tradițională, la care mirii și invitații membri ai ATORG au participat îmbrăcați în port popular românesc.

Elena Murariu a dus mesajul Învierii la ICR Beijing, prin intermediul graficii și al restaurării

Institutul Cultural Român (ICR) din Beijing găzduiește expoziția „Învierea – creație și restaurare”, care cuprinde 44 de lucrări ale Elenei Murariu, dintre care 24 de icoane realizate în tehnica grafică și acuarelă.

