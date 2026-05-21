Sfânta Liturghie de sărbătoarea Înălțării Domnului la Catedrala Patriarhală (Video)

Trinitas TV va transmite live Sfânta Liturghie oficiată joi dimineață cu prilejul sărbătorilor Înălțării Domnului și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale.

De la ora 07:00, au fost așezate spre închinare, în Baldachinul Sfinților, moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Sfânta Liturghie va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Altarul exterior al lăcașului de cult, începând cu ora 09:15.

La slujbă vor participa Arhiepiscopul Nifon al Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La finalul Sfintei Liturghii, va fi săvârșită slujba Parastasului pentru Eroii neamului.

Programul hramului a început în seara de miercuri cu slujba Privegherii, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

