Taberele ARC 2026 pentru tinerii români din afara granițelor: Transportul va fi decontat în premieră

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) pregătește ediția 2026 a programului „Taberele ARC”. În premieră, vor fi decontate cheltuielile de transport pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice din state fără graniță comună cu România, în limita a 600 de lei de persoană.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de DRP, deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până în data de 12 iunie 2026.

Instituția recomandă celor interesați să înceapă pregătirea din timp a grupurilor, să completeze documentele necesare înscrierii și să își planifice transportul și perioadele de concediu.

Programul Taberelor ARC

Programul „Taberele ARC” se va desfășura pe parcursul verii, în serii de câte șapte nopți și opt zile, în lunile iunie-septembrie.

Tinerii vor lua parte la activități culturale, educative și recreative, ateliere interactive de dansuri populare, pictură cu tematică etnografică și meșteșuguri tradiționale, seri tematice, excursii la obiective istorice, naturale și culturale, precum și activități sportive și de socializare.

Organizatorii subliniază că programul oferă și oportunitatea întâlnirii cu alți tineri români din comunitățile românești din întreaga lume.

Înscrierea în tabără

Înscrierea în program se va realiza prin intermediul misiunilor diplomatice, unităților de învățământ, organizațiilor și asociațiilor românești din afara granițelor țării, precum și prin unitățile de cult.

Participarea este permisă o singură dată și se adresează persoanelor care au calitatea de români de pretutindeni, conform Legii nr. 299/2007.

Responsabilul fiecărui grup trebuie să aibă minimum 25 de ani, iar participanții eligibili sunt elevi cu vârste între 8 și 18 ani, studenți sau tineri. De asemenea, este necesar ca aceștia să dețină cunoștințe de limba română care să permită comunicarea și participarea la activitățile programului.

Foto credit: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni