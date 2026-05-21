Conferință pentru tineri la Bălți: Familia în fața provocărilor contemporane a fost tema dezbaterilor

La Bălți, a fost organizată o conferință pentru tineri, despre familie în fața provocărilor contemporane. Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din municipiu.

Manifestarea a reunit clerici, cadre universitare și studenți la conferința intitulată „Familia în lumea de ieri și de astăzi”, susținută de Părintele Steven Holley, fost pastor baptist convertit la Ortodoxie, stabilit în România, actual preot la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Iași.

Întâlnirea s-a desfășurat în contextul manifestărilor dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Familia, școala iubirii

Episcopul Antonie de Bălți a subliniat rolul familiei în formarea omului și importanța dialogului cu tinerii.

„Familia este un spațiu unde omul crește sănătos sub aspect biologic și duhovnicesc. Familia rămâne să fie școala unde învățăm iubirea față de Dumnezeu și de semeni”, a declarat Preasfinția Sa pentru Trinitas TV.

Ierarhul a apreciat contribuția invitatului și impactul pe care astfel de întâlniri îl au asupra tinerilor: „Ne-am bucurat să-l avem astăzi prezent pe părintele Steven Holley, care le-a vorbit tinerilor despre Taina Cununiei, despre familie”.

„Prezența părintelui aici, la Bălți, a fost cu siguranță de mare folos pentru toți cei care au asistat la prelegere și sunt sigur că le va fi de mare folos tinerilor pe viitor”.

Taina Cununiei

În cadrul conferinței, părintele Steven Holley a subliniat responsabilitatea vieții de familie și înțelegerea autentică a iubirii în cadrul Tainei Cununiei.

„Dacă aș putea să rezum ideile de astăzi, aș spune că atunci când pătrundem în Taina Sfintei Cununii, trebuie să o facem cu discernământ și cu înțelegerea a ceea ce este iubirea cu adevărat și să ne bazăm pe temelia solidă a încrederii reciproce”.

„Îmi place să vorbesc cu tinerii pentru că primesc energie și putere de la ei”, a mai spus preotul despre experiența avută în cadrul întâlnirii.

Eveniment al valorilor credinței

Părintele Radu Brînză, coordonator al Departamentului Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, a evidențiat continuitatea colaborării dintre instituțiile implicate și experiența invitatului, pe care l-a numit „un mesager autentic și un promotor al valorilor care ne țin într-o viață curată”.

La rândul său, Lidia Pădureac, prim-prorector pentru activitate didactică al universității, a descris întâlnirea drept „o lecție de viață”, subliniind importanța modelelor pentru generațiile tinere și pentru construirea unor familii sănătoase.

Evenimentul a fost organizat Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Episcopia de Bălți și Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor.

