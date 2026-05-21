Simpozion despre educație pentru sănătate la Bacău: Începe în familie, continuă în școală și se desăvârșește în societate

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat miercuri la deschiderea Simpozionului Internațional „Sănătate prin Educație”, unde a subliniat că educația pentru sănătate începe în familie, continuă în școală și se desăvârșește în societate.

Manifestarea a avut loc în noul sediu al Academiei Sanity, recent inaugurat, în prezența autorităților locale și județene, a directorilor de spitale și instituții medicale, precum și a numeroși invitați din domeniul sănătății și educației.

Arhiepiscopul Ioachim a evidențiat rolul educației și al responsabilității personale în păstrarea sănătății.

„Tema acestui simpozion exprimă un adevăr profund: sănătatea nu se păstrează doar prin tratament, ci mai ales prin educație, prevenție și grijă constantă față de persoană”.

„Biserica a privit întotdeauna sănătatea ca pe un dar de la Dumnezeu și ca pe o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Mila și iubirea față de oameni, mai ales prin actul medical, produc lumină, Dumnezeu fiind prezent în toți și în toate”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

La final, participanții au vizitat noua clădire a Academiei Sanity, destinată pregătirii viitorilor specialiști din domeniul medical, proiect care își propune să contribuie activ la dezvoltarea educației sanitare din județul Bacău și din întreaga regiune a Moldovei.

