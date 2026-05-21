Patriarhul Daniel: Domnul Hristos, înălțat întru slavă la cer, a ajutat Biserica Sa prin Sf. Împărați Constantin și Elena

„Modul cum Domnul Hristos, înălțat întru slavă la cer, a ajutat Biserica Sa prin Sfinții Împărați Constantin și Elena, a devenit izvor de inspirație pentru toți împărații, regii și principii creștini evlavioși de mai târziu”, a spus joi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Altarul exterior al Catedralei Patriarhale cu prilejul hramului istoric al lăcașului de cult.

La slujbă au participat Arhiepiscopul Nifon al Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Biserica Ortodoxă a sărbătorit în aceeași zi Înălțarea Domnului și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Patriarhul României a explicat legătura duhovnicească dintre cele două sărbători și semnificația acesteia pentru viața Bisericii.

Lucrarea lui Hristos și a Sfântului Duh

Părintele Patriarh Daniel a explicat că perioada celor 40 de zile dintre Înviere și Înălțare a fost un timp de pregătire a ucenicilor pentru misiunea lor în lume: „Domnul Iisus i-a inițiat pe ucenicii Săi în cunoașterea tainelor Împărăției Cerurilor, pregătindu-i pentru primirea Sfântului Duh și pentru predicarea pocăinței, a Evangheliei mântuirii și a vieții veșnice la toate popoarele”.

Referindu-se la sensul duhovnicesc al sărbătorii, Preafericirea Sa a subliniat că „Domnul Iisus Hristos S-a înălțat la cer ca să pregătească ucenicilor Săi și tuturor celor care cred în El și Îl iubesc pe El un lăcaș în cer”.

Patriarhul României a explicat că Înălțarea este strâns legată de venirea Duhului Sfânt și de lucrarea Sa în viața oamenilor: „Aici vedem taina mare a Înălțării Domnului pentru a face cale Pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici la zece zile după Înălțare, la Cincizecime”.

„Viața creștină este viață în Hristos și viață în Duhul Sfânt pentru că este comunicată sau împărtășită prin Duhul Sfânt. Această comunitate divino-umană în lume adună în ea persoane și popoare diferite, unite prin aceeași dreaptă credință, același har și aceeași viață sfântă în iubirea Sfintei Treimi”.

„Cincizecimea este ziua constituirii Bisericii. Dar pentru aceasta a fost nevoie ca firea umană, sfințită prin cruce și Învierea lui Hristos, să fie așezată pe tronul Sfintei Treimi. Pentru că prin această fire umană sfințită și îndumnezeită a lui Hristos cel răstignit, înviat și înălțat la cer, se transmite prin Duhul Sfânt Bisericii viața lui Hristos”, a adăugat Preafericirea Sa.

Sfinții Constantin și Elena, sprijin al Bisericii

Părintele Patriarh Daniel a arătat că Hristos cel înălțat la cer a continuat să ajute Biserica Sa aflată în vremuri de persecuție și încercare prin lucrarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, considerați modele de sprijinire și mărturisire a credinței creștine.

„O altă mare lucrare sfântă a Domnului Iisus Hristos înălțat întru slavă la cer, pentru a ajuta Biserica Sa persecutată pe pământ, a fost convertirea cezarului roman Constantin, fiul cezarului Constanțiu Clor”.

„Împreună cu mama sa, Sfânta Împărăteasă Elena, Sfântul Constantin cel Mare a susținut construirea mai multor biserici în Țara Sfântă, Betleem, Nazaret și Ierusalim, inclusiv Biserica Înălțarea Domnului de pe Muntele Eleon. Sfinții Împărați Constantin și Elena i-au ajutat pe cei săraci, au ctitorit multe biserici în Răsăritul și Apusul Imperiului Roman”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a evocat momentul decisiv din viața Sfântului Constantin cel Mare, amintind că, înaintea luptei cu Maxențiu, acesta a văzut pe cer semnul Sfintei Cruci, iar după victoria obținută, împăratul „a mărturisit că a simțit ajutorul lui Dumnezeu”, pe care l-a considerat un „îndemn divin”.

În încheiere, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că Sfinții Împărați continuă să rămână un model al credinței „pentru toți creștinii harnici și darnici, din toate timpurile și din toate popoarele, spre slava Preasfintei Treimii și bucuria Bisericii”.

