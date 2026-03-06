Casa Iancu de Hunedoara din Baia Mare va fi readusă la viață printr-un amplu proces de restaurare

Casa Iancu de Hunedoara din municipiul Baia Mare, una dintre cele mai vechi clădiri din oraș, va intra într-un amplu proces de restaurare.

Potrivit municipalității, contractul de restaurare a fost semnat, având o durată totală de 26 de luni.

Scopul acestui proiect este conservarea și valorificarea patrimoniului cultural local și național, prin punerea în valoare a casei Iancu de Hunedoara. Imobilul va fi transformat într-un spațiu destinat activităților cultural-educaționale, precum și într-un obiectiv turistic.

Potrivit Primăriei Baia Mare, proiectul de restaurare vizează atât consolidarea structurală, cât și punerea în valoare a esteticii sale istorice.

2026 a fost declarat, prin lege, „Anul Iancu de Hunedoara, apărător al creștinismului, echilibru și toleranță între semințiile Europei” în România.

Un imobil cu istorie

Casa „Iancu de Hunedoara”, cunoscută și sub numele de „Casa Elisabeta”, este una dintre cele mai vechi clădiri istorice din centrul vechi al orașului Baia Mare. Monumentul datează din secolele XV–XVIII și este situat în Piața Libertății, fiind inclus pe lista monumentelor istorice din România.

De-a lungul timpului, clădirea a fost cunoscută sub mai multe denumiri, printre care „Casa Corvin”, iar importanța sa istorică a fost recunoscută încă din primele inventarieri oficiale ale monumentelor din regiune.

Istoria edificiului este strâns legată de familia Huniazilor. În anul 1445, orașul Baia Mare a intrat în posesia voievodului Iancu de Hunedoara, care a vizitat localitatea în anul următor.

Un martor tăcut al vremurilor

Conform tradiției, el a dispus construirea unui castel fortificat pentru soția sa, Elisabeta Szilágyi, construcție din care face parte și această clădire. După moartea lui Iancu de Hunedoara, în 1456, lucrările începute în oraș au fost continuate și finalizate de fiul său, regele Matia Corvin al Ungariei.

De-a lungul secolelor, clădirea a suferit mai multe transformări, fiind ridicată pe fundațiile unor construcții mai vechi și păstrând elemente caracteristice arhitecturii medievale, precum arcadele suspendate peste vechea stradă ce lega piața orașului de monetărie.

După 1918, imobilul a intrat în proprietatea statului român, iar o perioadă a fost administrat de Muzeul Județean Maramureș, unde au fost organizate diverse expoziții. Acum, este în proprietatea Primăriei Baia Mare.

Foto credit: Municipiul Baia Mare / Facebook

