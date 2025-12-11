Cele mai vândute 5 cărți bisericești la Târgul Gaudeamus 2025

Tipografia Cărților Bisericești a înregistrat un interes crescut din partea publicului la ediția 2025 a Târgului Gaudeamus, unde cinci titluri s-au remarcat ca fiind cele mai căutate volume de literatură religioasă.
Se împlinesc 129 de ani de la nașterea Sf. Paisie de la Sihăstria, unul dintre marii duhovnici români
Sâmbătă se împlinesc 129 de ani de la nașterea Sfântului Paisie de la Sihăstria, unul dintre marii duhovnici români ai secolului al 20-lea. S-a născut în data 20 iunie 1897 în satul Stroiești, comuna Lunca,…
Suntem ca o familie, mărturisesc elevii unei școli ortodoxe. Valorile creștine ne ajută să facem o lume mai bună
La finalul anului școlar, Basilica.ro a vorbit cu elevii cu rezultate deosebite de la Liceul Teoretic „Sf. Trei Ierarhi” din Capitală. Ei spun că în școală se simt ca într-o familie, iar valorile creștine îi…
Seminarul București împlinește 190 ani: Cărți rare din vechea sa bibliotecă, expuse la Academie
La Biblioteca Academiei Române a fost vernisată joi expoziția „Habent sua fata libelli. Cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București păstrate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecii Sfântului Sinod”. Au…
Inițiativă umanitară în județul Buzău: Aproape 200 de persoane au donat sânge
Aproximativ 200 de persoane au donat sânge în Campania „Donează! Gestul tău contează!”, desfășurată în prima parte a lunii iunie, la Parohia „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu, județul Buzău. Acțiunea face parte din campania de donare…
Tabăra din Pridvorul Satului își propune să ofere o vacanță memorabilă pentru 15.000 de copii din zona rurală
Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu voluntarii asociațiilor de tineret din eparhie și cu sprijinul comunităților parohiale, va organiza și în acest an seria de Tabere din Pridvorul Satului. Desfășurate în…