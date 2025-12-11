Cele mai vândute 5 cărți bisericești la Târgul Gaudeamus 2025

Tipografia Cărților Bisericești a înregistrat un interes crescut din partea publicului la ediția 2025 a Târgului Gaudeamus, unde cinci titluri s-au remarcat ca fiind cele mai căutate volume de literatură religioasă.

La Târgul Internațional de carte Gaudeamus desfășurat în perioada 3-7 decembrie și ajuns la ediția a 32-a, Tipografia Cărților Bisericești a avut 25% reducere la toate categoriile de carte.
La standul Tipografiei Cărților Bisericești, cele mai căutate titluri au fost Noul Testament în format de buzunar (74×114 mm), apreciat pentru dimensiunile sale practice, urmat de volumul „Acatistele Sfinţilor români proclamaţi cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române”, care a atras numeroși cititori interesați de spiritualitatea autohtonă.
Pe locul al treilea s-a situat cartea „Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. Viața și învățăturile”, dedicată unuia dintre cei mai importanți duhovnici ai secolului 20, iar Agenda creștină 2026 a ocupat poziția a patra.
Topul este completat de Cartea de rugăciuni, un volum dedicat vieții duhovnicești de zi cu zi.
Pentru a urmări noile apariții editoriale ale Tipografiei Cărților Bisericești, vă invităm să accesați secțiunea de prezentare de carte.
Foto credit: Facebook / Tipografia Cărților Bisericești
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