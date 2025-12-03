Editurile Patriarhiei Române așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la târgul de carte Gaudeamus

Târgul de carte Gaudeamus s-a deschis miercuri la Pavilionul B2 al Centrului expozițional Romexpo. Editurile Patriarhiei Române și Tipografia Cărților Bisericești își așteaptă cititorii cu reduceri de 25% la toate categoriile de carte.

Cărțile tipărite și editate de Patriarhia Română se regăsesc la standul B57, unde cititorii pot achiziționa volume de teologie, spiritualitate, istorie bisericească, manuale de teologie, cărți pentru copii și cărți legate în piele.

Pe lângă oferta de 25% valabilă pentru toate categoriile enumerate, vor fi expuse și cărți din categoria lichidări de stoc, care vor avea preț redus de la 37,5% până la 75%.

De asemenea, titlurile disponibile la târgul de carte pot fi achiziționate de pe site-ul cartibisericesti.ro sau prin comandă la [email protected], [email protected] și la numărul de telefon 021.335.21.29.

Accesul la târgul de carte este gratuit, iar programul de vizitare este între orele 10:00 – 20:00.

Târgul de carte Gaudeamus a ajuns la ediția cu numărul 32, iar anul acesta 180 de participanți și-au anunțat prezența.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești