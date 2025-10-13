Caravana medicală „Sănătate la un click distanță” a poposit în comunitățile izolate din Timiș

Caravana Medicală „Sănătate la un click distanță” a ajuns, sâmbătă, în comunitatea din Coșteiu de Sus, comuna Margina, județul Timiș, un lucru notabil, având în vedere că localitatea se află la peste 16 km de cel mai apropiat oraș.

Caravana, organizată de Fundația Filantropia Timișoara (FFT), în parteneriat cu Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșanu” din cadrul Spitalului Județean „Pius Brînzeu”, Profi România și Primăria Comunei Margina, a reunit medici specialiști și rezidenți, asistenți sociali, studenți la medicină și voluntari din diverse domenii.

Cu această ocazie, Caravana a oferit consultații gratuite în următoarele specializări: medicină internă, cardiologie, oftalmologie, nefrologie, ORL, endocrinologie, boli infecțioase, pediatrie, pneumologie, neurologie și dermatologie.

În paralel, au fost realizate anchete sociale și s-a acordat sprijin material copiilor din familii vulnerabile – rechizite, produse de igienă și pături.

Efort și recunoștință

Părintele Cristian Pavel, consilier eparhial la Sectorul social filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Timișului, a remarcat efortul celor implicați și reacția pozitivă a membrilor comunității.

„Prezența noastră aici nu este întâmplătoare. Am analizat cu atenție unde este cea mai mare nevoie, pentru ca expertiza medicilor de la Spitalul Județean de Urgență să fie de folos. Numărul mare al celor implicați a fost copleșitor — mulți medici și oameni de bine s-au alăturat acestei lucrări”.

„Sunt recunoscător tuturor celor care și-au dăruit timpul, dar și credincioșilor din parohia Coșteiul de Sus și din comuna Margina, care au venit din satele învecinate, lăsând totul deoparte, doar pentru că au auzit că va fi un medic care îi va îngriji”, a spus părintele Cristian Pavel pentru Trinitas TV.

Fundația Filantropia Timișoara a pus la dispoziție echipamentele și consumabilele medicale, iar Parohia Ortodoxă din Coșteiu de Sus a oferit sprijin logistic, facilitând contactul direct cu nevoile comunității.

Foto credit: Mitropolia Banatului