Caravana Medicală „Sf. Nicodim” a ajutat sute de persoane din municipiul Băilești

Caravana Medicală „Sfântul Nicodim” a Arhiepiscopiei Craiovei a poposit săptămâna trecută în municipiul Băilești, din județul Dolj, unde a oferit asistență de specialitate pentru sute de persoane.

Potrivit Mitropoliei Olteniei, oamenii au beneficiat de consultații medicale gratuite, realizate de voluntarii de la Școala Postliceală „Sf. Ștefan” din Craiova.

O parte distinctă a Caravanei o constituie serviciul de telemedicină, prin care medicii au putut interacționa cu pacienții beneficiari de la distanță.

Acțiunile Caravanei Medicale „Sfântul Nicodim” vor continua în perioada următoare.

Foto credit: Mitropolia Olteniei