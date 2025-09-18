Capela Detașamentului 1 de pompieri din Iași și-a serbat pentru prima dată hramul de sărbătoarea Sfântului Iosif de la Partoș, Mitropolitul Banatului, considerat ocrotitorul celor care luptă cu flăcările.

Sărbătoarea a debutat în ajun cu săvârșirea Vecerniei cu Litia de un sobor format din 12 de preoți. La slujbă au participat numeroși credincioși din proximitatea lăcașului de cult, care s-au integrat în comunitate.

Părintele Mircea Stoleriu de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Galata a evidențiat ajutorul pe care Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul pompierilor, îl dăruiește celor care îi cer ajutorul.

În anul 1652, Sfântul Iosif cel Nou a salvat prin rugăciunile sale orașul Timișoara de la un cumplit incendiu, iar pentru această minune, Corpul Pompierilor Militari l-a ales drept ocrotitor al celor care luptă cu flăcările. Hotărârea a fost ratificată prin decizia Sfântului Sinod din februarie 1997.

Sfânta Liturghie de hram a fost oficiată de preotul Florin Călugăru, protopop al Protopopiatului Iași I. La final a fost săvârșit un Te Deum și o slujbă de pomenire pentru eroii pompieri care au trecut la viața veșnică.

Capela „Sfântul Efrem cel Nou și Sfântul Iosif de la Partoș” a fost sfințită de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei în data de 7 aprilie.

Foto credit: Doxologia