Capela Centrului pentru vârstnici Luxab din Capitală își va cinsti ocrotitorul

Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” își va cinsti sâmbătă ocrotitorul. Sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru este hramul capelei Căminului pentru vârstnici Luxab din București, înființat de asociație.

Vineri seară, programul liturgic va debuta cu slujba Vecerniei unite cu Litia și Utrenia.

Sâmbătă, în ziua de pomenire a sfântului ocrotitor, va fi oficiat, de la ora 8:00, Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru, urmat, de la ora 9:00, de Sfânta Liturghie.

Cu acest prilej, credincioșii vor putea cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru din patrimoniul capelei. De asemenea, vor fi așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Pantelimon și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Evenimentele liturgice se vor desfășura la capela Căminului pentru vârstnici Luxab din strada Occidentului nr. 25, sector 1, București.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene