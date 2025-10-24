Campania umanitară „Ajută un bătrân să zâmbească!” continuă în județul Sibiu

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” desfășurată de reprezentanții Departamentului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului și ai Asociației Filantropia Ortodoxă Sibiu (AFOS) a continuat, zilele trecute, în județul Sibiu.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, zeci de pachete conținând produse de uz casnic au ajuns la persoane vârstnice din mediul rural.

„Prin activitățile care au continuat la Sibiu au fost distribuite în satele Mârșa, Glâmboaca și Țeline 50 de pachete, fiecare valorând 250 de lei, iar alte 25 de pachete în valoare de 350 de lei, însumând o valoare totală de 21.250 lei. Dintre vârstnicii care au primit ajutor se numără și beneficiarii Centrului Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu, ai Centrului de zi pentru vârstnici al Arhiepiscopiei Sibiului și ai serviciului social „Masa pe roți” al AFOS”, a spus pr. Adrian Roman, președintele AFOS.

Potrivit pr. Adrian Roman, pachetele de uz casnic au conținut: pătură, pilotă, două perne, lenjerie de pat pentru două persoane, prosop de baie, produse de igienă personală: săpun, șampon, pastă de dinți, periuță de dinți și cremă de mâini.

Dăruim dragoste celor care ne-au dăruit viață

Aceste persoane au fost susținute prin achiziționarea de tratamente medicale, de combustibil pentru încălzirea locuințelor (lemn, cărbune), de produse alimentare de bază și acces la servicii sociale și medicale.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost inițiată Federația Filantropia pentru a sprijini persoanele vârstnice aflate în situații de risc medical, social sau material.

Sub motto-ul „Dăruim DRAGOSTE celor care ne-au dăruit VIAȚĂ!” Federația Filantropia a Patriarhiei Române își propune să atragă în această campanie donatori, persoane fizice și juridice, din mediul rural și urban.

Foto credit: Mitropolia Ardealului

