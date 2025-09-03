Sf. Sfințit Mc. Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. Proroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

Calendar ortodox 4 septembrie

Sfântul Sfințit Mucenic Vavila

A fost ales Episcop al Antiohiei în anul 237. În anul 250, împăratul Deciu a declanșat una dintre cele mai puternice persecuții împotriva creștinilor.

În primul rând, i-a vizat pe conducătorii Bisericii Creștine din Imperiu, între primii arestați fiind și Episcopul Antiohiei, Sfântul Vavila. În timp ce era purtat prin oraș în lanțuri, fiind bătut și supus oprobriului public, trei tineri, pe nume Urban, Prilidian și Apolonie, mergeau în urma Sfântului, fiind ucenicii acestuia.

Au fost prinși și ei și duși înaintea împăratului, iar împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Vavila au suferit moarte martirică prin decapitare, nedorind să renunțe la credința lor în Domnul nostru Iisus Hristos.

Troparul, glas 4:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Vavila, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Proroc Moise

A fost omul ales de Dumnezeu să scoată poporul evreu din robia egipteană și să îl ducă în Țara Făgăduinței, Canaan. Provenea din seminția lui Levi.

Date despre viața lui aflăm din Cărțile Pentateuhului din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, al căror autor este. Din acestea aflăm despre nașterea sa și cum l-a izbăvit Dumnezeu, ajungând să fie crescut de fiica Faraonului Egiptului, ca fiu al acesteia.

Timp de 40 de ani va avea statutul de prinț egiptean până când se va hotărî să ia apărarea conaționalilor săi, care erau sclavii egiptenilor. Ucide un egiptean, în dorința de a-și apăra conaționalii, faptă despre care află Faraonul Egiptului.

De teama răzbunării, Moise fuge în Madian, unde Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov (Ieș. 3, 6) i Se descoperă prin rugul aprins care nu se mistuia. Se căsătorește cu Sefora (Țippora), fiica preotului Ietro.

Stă aici, departe de frații săi aflați în sclavie, timp de patruzeci de ani, apoi se întoarce în Egipt și devine conducătorul poporului evreu, mergând în numele acestora la Faraonul Egiptului și cerându-i eliberarea poporului său.

În urma refuzului sistematic al Faraonului, Dumnezeu trimite, la rugăciunea Sfântului Proroc Moise, 10 plăgi asupra Egiptului, în urma cărora evreii sunt eliberați și, sub conducerea lui Moise, pornesc către Țara Canaanului.

Din cauza necredinței poporului evreu în perioada când Moise a mers pe Muntele Sinai și a primit Tablele Legii, timp de 40 de ani evreii au peregrinat prin zona deșertică din sudul Orientului Mijlociu.

Înainte de a intra în Țara Făgăduinței, Canaan, Moise a urcat pe Muntele Nebo, de unde se vedea pământul promis de Dumnezeu, apoi a murit, la vârsta de 120 de ani.