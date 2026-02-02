Sărbătoare la Buzău: hramul Catedralei Arhiepiscopale și al Seminarului Teologic, sub ocrotirea Sfinților Trei Ierarhi

Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” și Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău și-au sărbătorit vineri ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, prilej cu care a evocat complementaritatea celor trei mari sfinți sărbătoriți: profunzimea teologică a Sfântului Grigorie, spiritul pastoral și filantropic al Sfântului Vasile și puterea de propovăduire a Sfântului Ioan Gură de Aur.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a atras atenția asupra provocărilor contemporane, asemănătoare celor din vremea în care au trăit Sfinții Trei Ierarhi și i-a îndemnat pe clerici și credincioși să rămână statornici în dreapta credință și uniți în Biserica lui Hristos, mărturisind adevărul cu curaj, discernământ și dragoste.

La momentul rânduit, teologul Răzvan-George Moldoveanu a fost hirotonit diacon. De asemenea, părinții consilieri Paul-Constantin Avram și Vasile-Alexandru Zotoiu, precum și părintele secretar Daniel Dumitrică, au fost hirotesiți iconom stavrofori.

Seminarul Teologic din Buzău, în sărbătoare

În continuare, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, a fost celebrat hramul Seminarului Teologic din Buzău. Directorul instituției, părintele Cristian-Marius Dima, a vorbit despre legătura dintre școala teologică de astăzi și activitatea celor trei sfinți prăznuiți.

Corul „Credo in Deo” al elevilor din clasele liceale, dirijat de părintele profesor Gianin-Cristian Oprea, a interpretat o serie de piese religioase și laice, programul artistic fiind întregit de Corul „Sfântul Nectarie” al elevilor din clasele pregătitoare și întâi, coordonat de învățătoarea Viorica-Georgeta Țârdeanu.

La evenimentul duhovnicesc au luat parte reprezentanți ai instituțiilor de stat, autorități locale, părinți și numeroși invitați.

Foto credit: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

