Sfinții Trei Ierarhi sunt criteriul de referință pentru ortodoxia credinței, a subliniat Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat vineri că Sfinții Trei Ierarhi „sunt criteriul de referință pentru ortodoxia credinței”.

Patriarhul Daniel a explicat de ce Biserica a rânduit o prăznuire comună pentru Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur.

„La sfârșitul veacului al 11-lea și începutul veacului al 12-lea, în timpul împăratului bizantin Alexei I Comnenul s-a iscat o ceartă între creștini, deoarece existau păreri diferite privind calitățile sau virtuțile fiecăruia dintre cei trei ierarhi”.

Pentru a pune capăt acestei dezbinări, Sfinții Trei Ierarhi s-au arătat Sfântului Ioan al Evhaitelor, căruia i-au transmis un mesaj limpede: „Vezi, între noi nu este vrăjmășie, nu este dezbinare, ci toți trei suntem una în fața Preasfintei Treimi, pe Care o lăudăm și Căreia ne închinăm”.

„Prin această lucrare inspirată de Sfinții Trei Ierarhi, Biserica a ajuns la concluzia că sfinții nu se concurează între ei, ci se completează și se află în comuniune de iubire în fața Preasfintei Treimi”, a subliniat Patriarhul României.

Apărătorii credinței

Preafericirea Sa a arătat că unitatea dintre Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur se întemeiază pe câteva direcții fundamentale ale vieții și lucrării lor, care îi așază ca repere permanente pentru viața Bisericii.

Patriarhul României a subliniat mai întâi că Sfinții Trei Ierarhi au avut aceeași temelie de formare: „S-au născut în familii creștine evlavioase și au avut o vastă cultură teologică și profană”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat că cei trei ierarhi au fost „mari apărători ai credinței ortodoxe și ai unității Bisericii în fața ereziilor și schismelor”, asumându-și responsabilitatea de a păstra dreapta învățătură chiar și în contexte istorice ostile.

Oameni ai rugăciunii

Cei trei ierarhi au fost oameni ai rugăciunii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că „au avut o viață duhovnicească profundă de rugăciune și post, precum și o viață liturgică intensă”.

Sfinții Trei Ierarhi „au chemat pe oameni la pocăință, la viețuire sfântă și la milostenie”, fiind nu doar teologi ai cuvântului, ci și păstori ai faptelor, preocupați de suferința concretă a aproapelui.

Un alt punct comun este viziunea lor asupra omului. Patriarhul României a arătat că Sfinții Trei Ierarhi „au fost mari apărători ai demnității persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu”.

Învățătorii Ortodoxiei

Patriarhul României a arătat că toate aceste dimensiuni se întâlnesc în rolul lor pedagogic: „Sfinții Trei Ierarhi sunt ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă, mai ales a facultăților de teologie ortodoxă, conform hotărârii Primului Congres a Școlilor Teologice Ortodoxe de la Atena din anul 1936”.

„Să ne ajute Dumnezeu să simțim rugăciunilor pentru noi și să le urmăm exemplu, să îi cinstim cu multe evlavie, ca fiind mari învățători ai Ortodoxiei”, a spus Preafericirea Sa la finalul predicii.

Patriarhul Daniel a participat vineri la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu ocazia prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi.

