Enoriașii unei parohii din Capitală au participat la un atelier de creație și editare online

Enoriași de toate vârstele de la Parohia Andronache din Capitală au participat luni la un atelier de creație și editare online.

Aceștia au învățat cum sunt create și îmbogățite articolele care formează una dintre cele mai cuprinzătoare enciclopedii gratuite din lume, Wikipedia. Participanții au aflat cum se creează și se configurează un cont pe platformă.

Activitatea a fost organizată de voluntarii Parohiei Andronache și a beneficiat de suport logistic din partea Asociației Young Initiative.

Participanții au lucrat împreună pentru a aduce în mediul online informații precise despre comunitatea și despre biserica parohială.

Rezultatul activității este că Biserica „Sfântul Gheorghe” Andronache are acum pagină pe Wikipedia, unde cei interesați pot afla date despre lăcașul de cult și despre comunitate.

