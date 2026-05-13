Academia Română organizează o sesiune aniversară la 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român

Academia Română, prin Secția de științe tehnice, organizează joi, o sesiune festivă cu ocazia aniversării a 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Evenimentul este dedicat performanței științifice a cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, care a realizat, în perioada 14-22 mai 1981, primul zbor în spațiul cosmic al unui român.

Prezentările din cadrul sesiunii festive vor fi susținute de membri ai Academiei Române, cercetătorii și reprezentanți ai instituțiilor care studiază spațiul cosmic.

Manifestarea va avea loc în Aula Academiei, începând cu ora 10:00 și va fi deschisă de acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, printr-un cuvânt de salut.

Evenimentul cuprinde lansarea unei emisiuni filatelice dedicată cosmosului și aniversării celor 45 de ani de la primul zbor cosmic al unui cetățean român.

Misiunea spațială s-a desfășurat la bordul navei cosmice sovietice Soiuz 40 şi al complexului orbital de cercetare științifică Soiuz-Saliut 6. Împreună cu colegul său de echipaj, cosmonautul Leonid Popov, Dumitru-Dorin Prunariu a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice.

Foto credit: Basilica.ro