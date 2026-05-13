Tinerii din Nepsis Bristol au alergat la un maraton local, ca să susțină bursele sociale pentru copiii din România

Tinerii din grupul Nepsis Bristol și membri ai parohiei ortodoxe române din același oraș britanic au participat, sâmbătă și duminică, la Bristol Half Marathon, cu scopul de sprijini programul „Un copil, o lumină” al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Programul oferă burse lunare copiilor din România aflați în situații dificile, pentru sprijinirea accesului la educație și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai.

Inițiativa a aparținut doamnei preotese, care susține în mod constant activitățile comunitare și filantropice dedicate tinerilor, încurajând implicarea acestora în viața Bisericii și în lucrarea faptelor bune.

Prin această inițiativă, tinerii au dorit să sprijine și organizarea Congresului Nepsis UK, care va avea loc la Bristol în perioada 15–17 mai 2026.

Evenimentul va reuni tineri ortodocși români din întreaga Mare Britanie într-un program de rugăciune, conferințe, activități culturale și momente de comuniune frățească. Invitatul special al congresului va fi Părintele Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos, aflat în această perioadă într-o vizită misionară în Insulele Britanice.

Tinerii din grupul Nepsis Bristol au demonstrat astfel că sportul poate deveni un mijloc de comuniune, de slujire a aproapelui și de mărturisire a credinței în spațiul public, transmite părintele protopop Ioan Claudiu Moldovan.

