Mitropolitul Andrei a binecuvântat o școală din Gherla de care beneficiază peste 800 de elevi

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a binecuvântat marți Școala Gimnazială Nr.1 din Gherla, după lucrările de renovare și extindere. Unitatea de învățământ este frecventată de peste 800 de elevi.

Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a elevilor și profesorilor școlii, precum și a altor invitați.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat că faptul că se investește în educație, felicitând comunitatea și pe toți cei implicați în materializarea acestui proiect.

La inaugurare au rostit alocuțiuni președintele Senatului României, Mircea Abrudean (online), inspectorul școlar general al ISJ Cluj, prof. Marinela Marc, și primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan. Din partea elevilor a luat cuvântul Lucia Melian, elevă în clasa a 8-a.

Directorul școlii, prof. Liliana-Diana Pop, a prezentat un scurt istoric al unității de învățământ și a mulțumit tuturor celor implicați în proiectul de extindere, reabilitare, modernizare și dotare a clădirii.

În cadrul evenimentului, școala a acordat diplome de recunoștință mai multor foști profesori și foști elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite.

