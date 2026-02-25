Bucuria de a dărui: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a făcut o donație importantă unui spital din Argeș

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit marți, în cadrul programului „Bucuria de a dărui”, produse de curățenie și igienă în valoare de 17.000 de lei Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sfântul Andrei” din Valea Iașului, județul Argeș.

Potrivit Arhiepiscopiei, această acțiune se înscrie în preocupările permanente ale instituției de a veni în sprijinul instituțiilor medicale, precum și ale pacienților care beneficiază de aceste servicii.

Părintele Andrei Diaconescu, consilier în sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei, a afirmat că există o legătură trainică și profundă între instituția medicală și credincioșii din cuprinsul Eparhiei.

„De-a lungul timpului, o mulțime de pacienți din Eparhia noastră și-au găsit sănătatea în această unitate, iar noi n-avem cum să rămânem impasibili la doleanțele și nevoile celor de-aici. Dăm slavă lui Dumnezeu, că pe lângă aceste daruri, avem și o legătură spirituală: în capela Sfântul Andrei din incinta spitalului și-au găsit alinare o mulțime din enoriașii Arhiepiscopiei noastre”, a spus pr. Andrei Diaconescu, pentru Trinitas TV.

Sprijinirea comunității locale – o preocupare continuă

La rândul său, managerul spitalului, Florentina Matei, și-a exprimat recunoștința pentru donația primită.

„Mulțumim Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului pentru această acțiune de sponsorizare, prin care spitalul nostru a beneficiat de aceste produse foarte utile în activitatea noastră”, a subliniat Florentina Matei.

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a precizat că proiectul „Bucuria de a dărui” va continua în perioada Postului Mare, în comunitatea locală.

