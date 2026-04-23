O biserică veche de peste 500 de ani din județul Olt va fi restaurată: A aparținut Mănăstirii Cozia

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Seaca, județul Olt, va fi restaurată. Lăcașul de cult are o vechime de peste 500 de ani și a aparținut în trecut Mănăstirii Cozia.

Potrivit primarului comunei Poboru, Iulian Bărăscu, lăcașul de cult datează din anul 1518 și are o istorie bogată, fiind legat de personalități importante ale trecutului: „Tudor Vladimirescu, se zice că și Mihai Viteazul ar fi poposit aici la timpul lor, cu armatele lor, în trecere prin zonă”.

„A fost mănăstire de călugări, dar nu mai este de mult”, a spus edilul. „Trebuie să păstrăm tradițiile și tot ce a rămas de la înaintașii noștri și mă bucur că Episcopia a răspuns solicitărilor noastre”.

Proiectul depus de Episcopia Slatinei și Romanaților vizează consolidarea, refacerea picturii și înlocuirea tâmplăriei, monumentul fiind în stare de degradare.

Proiect pentru restaurarea bisericii

Reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Olt au precizat că monumentul este inclus în Lista Monumentelor Istorice și a fost vizat în mod repetat pentru restaurare.

Inspectorul Laurențiu Comănescu a menționat că documentația pentru consolidare și restaurare a fost avizată la nivel național și depusă pentru finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027.

Biserica ar putea fi inclusă într-un viitor circuit turistic, datorită valorii istorice și amplasării într-un cadru natural deosebit, înconjurată de pădure.

Foto credit: Radio România Oltenia – Craiova