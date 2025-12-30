Biserica din Obreja, Caraș-Severin, a marcat 275 de ani de la ctitorire

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Obreja, Caraș-Severin, a marcat împlinirea a 275 de ani de la ctitorire. Bucuria celor prezenți a fost întregită de participarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie.

Preasfinția Sa a vorbit despre împlinirea a aproape trei secole de la ridicarea bisericii și a binecuvântat placa aniversară de pe frontispiciul clădirii.

„Părintele Ovidiu Tinca și credincioșii de aici ne-au rugat ca în acest an, 2025, să venim și să punctăm împreună, frumos și articulat, cei 275 de ani de la ridicarea Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Obreja”, a spus Episcopul Caransebeșului.

„Așadar, chiar în ultima duminică, am reușit să fim alături de credincioșii din această localitate fruntașă din Episcopia Caransebeșului”.

La eveniment s-au alăturat comunității din Obreja oficialități locale și numeroși oaspeți din parohiile învecinate.

Lăcașul de cult de pe Valea Bistrei, ctitorit la mijlocul secolului al 18-lea, se află într-o etapă de înnoire. Comunitatea din Obreja lucrează la reabilitarea exterioară a monumentului istoric.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului