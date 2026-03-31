Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Zi aniversară la Roman: Arhiepiscopul Ioachim a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 72 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost sărbătorit duminică la împlinirea vârstei de 72 de ani.

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PS Benedict, alături de românii din sudul Germaniei: Învățăm de la Domnul cum să ne așezăm viața în momente dificile

„Învățăm astăzi de la Domnul cum să ne așezăm viața atunci când trecem prin momente complicate”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Benedict. Episcopul Sălajului a slujit la parohia românească din Lahr, în sudul Germaniei.

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Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit daruri mamelor internate la spitalul județean din Pitești

Sectorul social-filantropic la Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a oferit sâmbătă daruri mamelor internate la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

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România este una dintre cele mai sigure țări din lume, potrivit unui clasament internațional

România se situează pe locul 16 în Europa și pe locul 37 la nivel mondial în clasamentul siguranței realizat de platforma Numbeo. Este una dintre cele mai sigure țări din Europa și la nivel global.

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Arhim. Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna despre tineri: Sunt primii care recunosc postul cel adevărat

Arhimandritul Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna a explicat într-un interviu acordat pentru Trinitas TV că tinerii au un mod aparte de a înțelege viața duhovnicească: „Sunt primii care recunosc postul cel adevărat”.

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