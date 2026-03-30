România este una dintre cele mai sigure țări din lume, potrivit unui clasament internațional

România se situează pe locul 16 în Europa și pe locul 37 la nivel mondial în clasamentul siguranței realizat de platforma Numbeo. Este una dintre cele mai sigure țări din Europa și la nivel global.

Țara noastră se remarcă printr-un nivel redus al criminalității, potrivit datelor furnizate de platforma Numbeo, care a analizat răspunsurile a peste 170.000 de persoane din 8.095 de orașe din întreaga lume.

Clasamentul arată că România se situează peste țări precum Franța, Irlanda, Germania, Belgia, Spania sau Regatul Unit.

Siguranță ridicată

Nivelul general al criminalității este evaluat cu calificativul scăzut, iar îngrijorările privind infracțiuni precum furtul din locuințe, jafurile sau atacurile fizice sunt, de asemenea, reduse.

În același timp, percepția privind siguranța celor care merg singuri pe stradă este foarte ridicată.

Datele mai arată că cele mai puțin probabile crime sunt cele pe criterii rasiale, etnice sau religioase, iar infracțiunile de vandalism sunt considerate scăzute.

Eforturile statului

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a evidențiat eforturile instituțiilor în combaterea criminalității organizate, subliniind amploarea intervențiilor din ultimul an, în număr de peste 13.000.

În cadrul acestora, 123 de grupuri infracționale au fost destructurate, iar peste 3 tone de droguri de risc și mare risc au fost confiscate, a transmis ministrul pe pagina personală de Facebook.

„Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume”, a subliniat Cătălin Predoiu.

Numbeo este o bază internațională de date online care, prin contribuția utilizatorilor, conține prețurile percepute de consumatori și indicatori ai calității vieții.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu