PS Benedict, alături de românii din sudul Germaniei: Învățăm de la Domnul cum să ne așezăm viața în momente dificile

„Învățăm astăzi de la Domnul cum să ne așezăm viața atunci când trecem prin momente complicate”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Benedict. Episcopul Sălajului a slujit la parohia românească din Lahr, în sudul Germaniei.

Preasfinția Sa a atras atenția în predică asupra tăcerii ucenicilor după vestirea Pătimirilor, explicând că aceasta reflectă o atitudine frecventă a omului în fața suferinței.

„Domnul le vorbește despre pătimirile Sale, despre răstignire, iar niciunul nu întreabă nimic, nu cere nicio explicație. Nouă ni se pare straniu, pentru că atunci când vine vorba de suferință, prima întrebare pe care o punem este: De ce, Doamne?”

„Cred că această tăcere spune ceva foarte adevărat despre om: Atunci când are înainte o situație prea grea, prea complicată, el preferă să nu intre în subiect, pentru că se teme de răspunsul pe care l-ar putea primi”, a subliniat episcopul.

Dorința de control și siguranță

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că dorința de a avea siguranță și control este una profund umană, însă ea poate deveni o piedică în relația cu Dumnezeu.

„Or, tocmai aici este una dintre neliniștile omului de astăzi: vrea să controleze totul, să aibă totul calculat, să nu rămână la mila nimănui, nici măcar a lui Dumnezeu. Dar, cu cât dorința de control este mai mare, cu atât neliniștea crește și Dumnezeu lipsește din viața noastră”.

Ca răspuns la această neliniște, Episcopul Sălajului a îndemnat la încredințare în voia lui Dumnezeu, având ca reper următoarea rugăciune: „Doamne, Tu le știi pe toate și ziua de azi, și ziua de mâine. Totul se află în dragostea Ta și în mila Ta. Cu judecățile care știi, ai grijă și de mine”.

Să nu ne grăbim în a promite

Preasfinția Sa a subliniat pericolul promisiunilor făcute cu ușurință: „Să nu ne grăbim când promitem lucruri mari, mai ales înaintea lui Dumnezeu”.

„Răspunsul sănătos nu este unul cutezător, de felul: Da, Doamne, pot, ci mai degrabă unul smerit: Doamne, cu ajutorul Tău mă voi strădui. Dacă este ceva bun în viața noastră, nu este rodul puterii noastre, ci al harului lui Dumnezeu care lucrează în noi”, a adăugat ierarhul.

Episcopul Benedict a oferit părintelui paroh Vlad Săcălean o icoană cu Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, în semn de binecuvântare pentru parohia din Germania. La finalul slujbei, preotul a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea oferită comunității.

Parohia „Sfinții Grigorie Palama și Arsenie de la Prislop” din Lahr a fost înființată la finalul anului 2025 și numără peste 3.000 de români.

Foto credit: Episcopia Sălajului