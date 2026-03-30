Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a oferit daruri mamelor internate la spitalul județean din Pitești

Sectorul social-filantropic la Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a oferit sâmbătă daruri mamelor internate la Spitalul Județean de Urgență Pitești.

Darurile au constat în flori, icoane, cărți de rugăciuni și scutece pentru nou-născuți. La activitate au participat membrii Grupului „Glasul Arhanghelului”, coordonat de părintele Florin Păcioianu de la Parohia Micești.

Tinerii voluntari au susținut și un scurt moment muzical, în care au interpretat cântece dedicate mamelor.

„Astăzi am vizitat secția de neonatologie, proaspetele mămici au primit din partea noastră daruri constând în câteva cântări dedicate mamelor, dar și un pachet consistent cu obiecte pe care noi le-am socotit folositoare, acum, la început de viață, alături de pruncuții lor”, a declarat pentru Trinitas TV, pr. Andrei Diaconescu, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic și de misiune.

De asemenea, părintele Florin Păcioianu și-a manifestat dorința ca astfel de activități să devină o tradiție, bucurând mămicile și cadrele medicale.

Potrivit Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, această inițiativă se înscrie în spiritul mișcării pro-viață, promovând respectul pentru darul vieții încă de la începutul ei și încurajând susținerea mamelor și a copiilor.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului