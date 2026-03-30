Arhim. Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna despre tineri: Sunt primii care recunosc postul cel adevărat

Arhimandritul Hrisostom Ciuciu de la Mănăstirea Putna a explicat într-un interviu acordat pentru Trinitas TV că tinerii au un mod aparte de a înțelege viața duhovnicească: „Sunt primii care recunosc postul cel adevărat”.

Părintele arhimandrit a evidențiat că ei nu acționează din constrângere, ci din convingere interioară: „Nu face nimic dacă nu simte că este necesar. Nu face nimic forțat, nu face nimic decât dacă simte că este de drag”.

„Niciodată nu vom putea să-l convingem pe un tânăr să facă ceva sau să renunțe la ceva arătându-i cât de rău este lucrul acela. Arată-i tu ceva mai bun”.

Tinerii și trăirea autentică

Arhimandritul a explicat că „tânăr” nu desemnează doar o vârstă, ci mai ales o stare a sufletului: „Cel care are sufletul viu, cel care se bucură de frumos”.

Tinerii au o capacitate aparte de a căuta sensul profund al lucrurilor și de a răspunde doar la ceea ce este autentic:

„Ei înțeleg mai bine ce înseamnă să faci de drag, ce înseamnă să iubești și ce înseamnă să merite să te jerfești pentru ceea ce iubești”.

Totodată, aceștia au „puterea de a sonda în interiorul lor și de a găsi motivația cea mai înaltă pentru a face orice”. Tinerii „sunt primii care reclamă ipocrizia” în ceea ce privește postul.

„Postim de mâncare, dar nu postim de patimi. Mă abțin de la tot felul de mâncare sau pur și simplu postesc chiar negru. În schimb, inima mea e cârlig. Tinerii sunt primii care reclamă această ipocrizie. Pentru că ei înțeleg lucrurile din perspectiva iubirii”, a spus părintele Hrisostom Ciuciu.

Postul ca alegere liberă și jertfă din dragoste

Părintele arhimandrit a subliniat modul concret în care trebuie trăit postul din perspectiva motivației interioare și a relației personale cu Dumnezeu.

„Dacă vrei să rămâi smerit și ca postul tău să fie jertfa ta pe care o aduci tu lui Dumnezeu într-o relație deplină intimitate și vrei să-ți ascunzi lucrarea ta, ca lumea să nu te laude sau să nu ieși în evidență, atunci mi se pare că dacă iei puțin din ceea ce ți-a oferit, nu greșești, ci dimpotrivă”.

Totodată, părintele arhimandrit a avertizat asupra pericolului compromisului și al unei vieți „amestecate”: „Vedeți, Hristos spune lucrul acesta: Te voi scuipa din gura Mea, pentru că ești căldicel. Căldicel înseamnă amestecat. Înseamnă compromis”.

„Nu se poate și cu Dumnezeu, și cu mamona. Nu poți să te lipești de Dumnezeu și să fii lipit în același timp și de diavol. Pentru că iubirea nu înțelege să facă lucruri decât deplin”.

Arhim. Hrisostom Ciuciu a încheiat cu un exemplu din Pateric prin care a subliniat că postul nu este doar o regulă exterioară, ci o lucrare vie, care se împlinește în iubire și sinceritate înaintea lui Dumnezeu: „Ce-am mâncat noi atunci a fost dragoste. Dar acum, pentru că suntem numai noi, se cade să ne ținem postul nostru”.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Putna