Zi aniversară la Roman: Arhiepiscopul Ioachim a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 72 de ani

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a fost sărbătorit duminică la împlinirea vârstei de 72 de ani.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinția Sa și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La eveniment au participat clerici din administrația eparhială și reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

Chemarea la slujire și jertfă

Pornind de la Evanghelia cererii fiilor lui Zevedeu, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat că sensul profund al jertfei slujirii arhierești a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

„Doi dintre apostoli au venit cerându-I Mântuitorului să-i așeze de-a dreapta și de-a stânga, la care Mântuitorul le-a pus o întrebare: Oare puteți voi să beți paharul pe care-l beau Eu și să vă botezați cu botezul cu care Eu mă botez? Astăzi ne-ați invitat pe toți să stăm de-a dreapta și de-a stânga Înaltpreasfinției Voastre”, a spus ierarhul.

„Această Sfântă Liturghie se cuvine să fie oficiată pentru că este o zi cu totul specială când Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul vieții pe care vi l-a dăruit. El însă v-a mai dat și un pahar și un botez pe care îl duceți neîncetat pe calea slujirii”.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat legătura dintre slujire și viața liturgică: „Am spus la momentul când am aniversat ziua înscăunării în demnitatea de arhiepiscop că am descoperit în Înaltpreasfinția Voastră un tată și un părinte. Astăzi adaug la această calitate și pe cea de sacerdot și slujitor”.

Viața trăită pe calea mântuirii

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evidențiat lucrarea harului în viața omului: „Dumnezeu ne cheamă pe fiecare pe nume. Și dacă avem un nume și îl altoim pe vița Hristos, atunci orice facem, împlinim în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a subliniat importanța iubirii ca fundament al existenței: „Totul este în iubirea lui Dumnezeu și totul trebuie să se facă prin iubire pentru faptul că Dumnezeu este iubire și nimic nu putem face fără El”.

„Spune și Hristos: Fără Mine nu puteți face nimic. Așa am considerat eu de când m-am trezit în această lume și de când am început să cunosc, să vorbesc sau să disting sensurile pe care le dă Dumnezeu prin făpturi și prin firea lucrurilor, de unde ne împărtășim din energia aceasta necreată de care avem atâta nevoie”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat necesitatea discernământului pe drumul vieții: „Așa că am început calea și mergem pe un drum, dar nu orice drum și orice cărare merg către limanul mântuirii. Trebuie să știi să alegi cărarea. Acolo unde ajungem, El este calea, viața, adevărul”.

Mesaj de apreciere

Arhimandritul Pimen Costea, vicar administrativ, a adresat un mesaj în numele administrației eparhiale, în care a evidențiat personalitatea Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Un părinte care nu vorbește despre iubire, ci o arată. Un slujitor al realității și al adevărului, care s-a convins că adevărata înțelepciune nu se găsește în cuvinte mari și multe, ci în gesturile simple, născute din inimă”.

„Un arhiereu care a înțeles această chemare nu ca pe o demnitate, ci ca pe o cruce purtată cu bucurie și răbdare, ca pe o formă desăvârșită a iubirii pentru Dumnezeu și oameni”, a adăugat părintele arhimandrit.

La final, cei prezenți au oferit flori ierarhului, în semn de prețuire și recunoștință pentru activitatea și slujirea sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului