Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel despre Sf. Maria Egipteanca: Rugăciunea unită cu pocăință și post îi ajută pe păcătoși să devină sfinți

„Viața Sfintei Maria Egipteanca ne învață că rugăciunea unită cu pocăință și post îi ajută pe păcătoși să devină sfinți”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

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Mitropolitul Teofan despre anul Unirii Basarabiei cu România: Cel mai înălțător din istoria neamului românesc

„A fost anul cel mai puternic, cel mai adânc și cel mai înălțător din întreaga istorie a neamului românesc”, a subliniat vineri Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei la aniversarea a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

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Marșul pentru Viață 2026 la București: Doar libertatea trăită în solidaritate devine dragoste

„Doar libertatea trăită în solidaritate devine dragoste”, a spus Teodora Diana Paul, președinta Studenți pentru Viață București, sâmbătă, pe scena Marșului pentru Viață 2026 din Capitală. Evenimentul a avut tema „Solidaritate pentru amândoi” – adică atât cu mama, cât și cu copilul ei nenăscut.

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La Biserica Sfântul Elefterie – Nou din București vor avea loc trei concerte corale în Săptămâna Floriilor

Biserica Sfântul Elefterie Nou din București va găzdui, în Săptămâna Floriilor, trei concerte de muzică religioasă susținute de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București și Ansamblul Momentum, potrivit Trinitas TV.

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Psih. Adriana Ene: Despre linia fragilă dintre iubire și abandon, inteligența artificială și lumea virtuală

Psih. Adriana Ene a scris pentru Basilica.ro o analiză despre provocările tehnologice ale lumii contemporane.

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