Psih. Adriana Ene: Despre linia fragilă dintre iubire și abandon, inteligența artificială și lumea virtuală

Psih. Adriana Ene a scris pentru Basilica.ro o analiză despre provocările tehnologice ale lumii contemporane.

Textul ei ne îndeamnă pe toți la reflecție, aducându-ne dovezi că vom fi echipați să folosim în mod optim dispozitivele electronice și inteligența artificială doar dacă vom reuși să ne dezvoltăm adecvat propria umanitate: partea care ține de abilități socio-emoționale, de relaționare și autogestionare – trăsăturile și „superputerile” care ne fac să știm cine suntem și în ce scop folosim tehnologia.

Redăm în continuare textul Adrianei Ene, cu intertitlurile redacției:

Despre linia fragilă dintre iubire și abandon, inteligența artificială și lumea virtuală

Un text uman, fără inteligență artificială, deși, de ce am avea ceva împotriva ei când, nu ea este cea care ne promite „o grădină de trandafiri”, noi suntem cei care i-o cerem (trimitere la volumul „Nu ți-am promis niciodată o grădină de trandafiri”, de Hannah Green)?

Ce nu ar putea fi, niciodată, înlocuit de inteligența artificială oricât de mult ne-ar acapara aceasta viața? Ce ați răspunde înainte de a întreba AI-ul?

Să ne revalorizăm umanitatea

Dacă am scrie împreună un scenariu lipsit de originalitate azi (cândva el ar fi părut de domeniul științifico-fantastic), în care am putea alege dacă vrem să ne petrecem timpul cu un robot sau cu o ființă umană, oare cum ar arăta această alegere?

Ați mai dori prezența umană, imperfectă, caldă și stângace, cu îmbrățișări și ținut de mână curajoase sau timide, priviri sfioase, hotărâte sau stinghere, dialoguri distante, mai calde, atente sau mai dezinteresate, imperfecte, așa cum este, adeseori, ființa umană?

Ați alege robotul? El ar fi neobosit, plin de răbdare, ar avea forța de a vă purta pe brațe, v-ar ține de mână, v-ar asculta, nu v-ar certa, critica, judeca, contrazice, ar fi mereu deștept, ar avea argumente și informații științifice, ar sta la dispoziția voastră, rece și prezent la orice apel.

Dacă ați răspuns repede și hotărât, „aleg omul”, atunci, poate că ați simțit, în primul rând, cum este să fii ales de cineva, să contezi, să fii iubit, respectat, auzit, înțeles, însoțit. Sau ați fost voi cei care ați oferit toate acestea și puteți pune în balanța emoțională cât de valoros este să primești dar și să oferi. Mai este și varianta în care tânjiți după acea iubire necondiționată, în care să nu simțiți iubirea celorlalți doar când răspundeți așteptărilor lor, în care nu vi se punctează fiecare greșeală și apare dureros respingerea din orice moment în care nu ați fost pe placul celorlalți.

Dacă ați ales robotul atunci, teama de a nu reuși să fiți la înălțimea celorlalți, tristețea de a fi respins, durerea de a nu fi suficient, furia de a fi suferit, pedepsit, judecat sau criticat pentru orice mică greșeală, indisponibilitatea emoțională a persoanelor importante din viața voastră pot fi atât de puternice încât, o „relație” cu un robot e mult mai sigură și mai în siguranță decât cu un om.

Refugiul în virtual

E posibil ca, în această etapă a articolului, să vă simțiți intrigați, în dezacord, supărați și să vi se pară inacceptabil ceea ce citiți.

Cu toate acestea, putem observa în jurul nostru, des, foarte des, o din ce în ce mai adâncă scufundare (poate suna mai bine adâncire, scufundare mă duce mai mult cu gândul la senzația de sufocare lentă și insesizabilă) în lumea ecranelor și a inteligenței artificiale. Conștient sau inconștient, ajungem să facem exact ca mai sus: ne ascundem sau apelăm la acea zonă, aparent de confort și siguranță, în care nu mai suntem nevoiți să gândim, să depunem efort, să comunicăm, să socializăm, să ne străduim să fim prezențe vii, să oferim sau să primim atenție, răbdare, ascultare, să însoțim și să fim însoțiți.

Dar, de ce, această mare nevoie de alunecare în virtual, în ecrane, în comunicarea cu aplicațiile care ne țin fizic departe de oameni și ne înghit în „burta” lor frumos mobilată și aparent sigură?

Despre emoții și relaționare

Ce spun câteva dintre studiile științifice și rezultatele lor, fără a vă propune o incursiune exhaustivă.

Când un copil vine pe lume, încă din pântecele mamei a experimentat deja o călătorie în parcul de distracții emoțional – a simțit și el caruselul de fericire al mamei sau roller coaster-ul fricilor, stresului ori al altor provocări emoționale cu care femeia se confruntă.

Știm deja din experiențele proprii, observații, studii și dovezi științifice, că suntem și deținem o paletă întreagă de emoții. A experimenta din burtica mamei acele situații puternic stresante pentru ea, poate duce la un nivel ridicat al cortizolului (hormonul stresului) la bebeluș. Dar, o dată venit pe lume, dacă mediul este unul sigur și prietenos, puiul de om se va dezvolta cât de bine posibil și armonios.

De ani de zile, psihologii, sociologii, studiază, cercetează, caută să identifice, fără a vorbi despre sisteme perfecte de relaționare, acea „rețetă” a unei creșteri sănătoase a copilului, care să-i ofere bazele solide și sănătoase în dezvoltarea emoțională.

De ce mă opresc doar la dezvoltarea emoțională?

Deoarece o sănătate psihică este fundamentală pentru toate celelalte arii și zone de dezvoltare ale vieții unui copil. Un copil furios, speriat, trist, anxios, stresat permanent, rușinat, umilit, desconsiderat, ironizat, agresat, amenințat, va fi incapabil să aibă randament intelectual, să asimileze sau să răspundă pe măsura capacității lui intelectuale. Indiferent de gradul lui de inteligență, instabilitatea emoțională nu-l va ajuta să-și pună în valoare abilitățile în sensul pozitiv și sănătos.

O creștere adaptată nevoilor (nu dorințelor) copilului, cu afecțiune și respect, va sta la baza formării lui și a interacțiunilor sale din toate celelalte domenii de manifestare pe care le va avea în mediile în care își va desfășura viața.

Cum ne comportăm în societate, în relațiile cu viitorii prieteni, colegi de școală, de serviciu, cu partenera sau partenerul de cuplu, toate sunt profund atinse de rețeta iubirii primite / neprimite în copilărie și de ce a mai adăugat sau luat mediul social în care ne-am desfășurat activitățile de creștere și educație școlară / extrașcolară.

Fii atent la nevoile copilului!

Desigur, știți, nu există o rețetă cadru, ca un medicament potrivit pentru toată lumea. Dar, pe această recomandare ar scrie sigur, fii atent la nevoile copilului tău. De la cele fiziologice, de hrană, de odihnă și igienă, până la cele de atașament și siguranță, de predictibilitate și rutine zilnice. Agresivitatea și reacțiile disproporționate ale adulților nu au avut niciodată rezultate pozitive în educația copiilor. Cum nu funcționează jignirile, bătăile, umilințele, ironiile, respingerea și trecerea adultului în mod confuzant, brusc, de la o stare la alta.

Fără a vorbi despre perfecțiune și știind că e foarte importantă străduința, prin exercițiu, conștientizare, asumare și reglarea emoțională a adultului, e posibil pentru un copil să crească și el, la rândul lui, un adult echilibrat și matur emoțional.

Așadar, rețeta ar conține, în primul rând, cât mai puțin timp în fața ecranelor și cât mai mult timp petrecut împreună, cu răbdare și prezență empatică, respect și afecțiune în sânul familiei, activități practice și aprofundări pe gradul de înțelegere a copilului din domeniile lui de interes ca, mai târziu, inteligența artificială să nu-i modeleze gândirea ci să-i ofere doar mici instrumente de ghidaj profesional.

De ceva ani, a apărut acest instrument care s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, considerat mult ajutător dar care, cu timpul, s-a dovedit a fi din ce în ce mai nociv în viața copiilor mai mici sau mai mari și a adulților care nu reușesc să gestioneze dependența de el.

Nu instrumentul în sine este problema, ci ceea ce a devenit prin accesul, pe o perioadă îndelungată de timp, la el. Îl voi denumi aici ecranul, reprezentând telefonul, computerul și alte asemănătoare la care au acces și copiii de la cele mai fragede vârste.

Aparatele digitale, asociate cu scăderea performanței școlare

De ce oferim copiilor ecrane, este prima întrebare pe care ar fi nevoie, ca părinte, să o adresezi. Dacă răspunsurile se învârt în jurul „e la modă, nu stă cuminte la masă” sau „nu mănâncă fără ecrane”, „ca să fie liniștit și să mă pot odihni, relaxa”, „pentru a fi liniște în casă, pauză de la de toate”, „să nu mă deranjeze”, „să pot să stau și eu pe telefon fără să-mi tot ceară câte ceva, să tragă de mine”, atunci e cu atât mai mare nevoia de a privi către rezultate ale studiilor care au abordat această temă.

Conform articolului Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test („Asocierea dintre timpul petrecut în fața ecranului și performanța copiilor la un test de screening al dezvoltării” ), care are la bază un studiu longitudinal desfășurat în Canada pe un eșantion mare de 2.441 de mame și copiii lor, cu evaluări făcute la puncte de referință foarte precise, la vârsta de 24 de luni (2 ani), 36 de luni (3 ani), 60 de luni (5 ani), s-a identificat faptul că: există o relație direcțională (de cauzalitate probabilă) între timpul petrecut în fața ecranelor și întârzierea în dezvoltare a copilului.

Mai exact, un consum ridicat de conținut digital la o vârstă fragedă a prezis performanțe mai slabe la testele de dezvoltare ulterioare. Efectul în cascadă identificat de cercetătorii acestui studiu, dr. Sheri Madigan, dr. Dillon Browne, dr. Nicole Racine, constă în faptul că, atunci când copiii de 24 de luni (2 ani) petrec mult timp în fața ecranelor, acest lucru este asociat cu scoruri mai mici la testele de dezvoltare când aceștia împlinesc 36 de luni (3 ani). Similar, timpul excesiv la ecrane la 36 de luni a prezis scoruri mai mici la vârsta de 60 de luni (5 ani).

Spațiul virtual inhibă dezvoltarea reală

Rezultatele au arătat însă, că timpul în fața ecranului precedă scăderea performanței, sugerând că expunerea excesivă este cea care afectează dezvoltarea, și nu invers. Impactul asupra etapelor de dezvoltare, conform studiului, arată că: timpul excesiv la ecrane poate priva copiii de oportunități critice de a exersa abilități motorii, de comunicare și sociale, deoarece interacțiunea cu un ecran este pasivă și nu oferă feedback-ul bogat al lumii reale.

Un alt studiu, Studiul Hutton et al. (2020), realizat prin RMN-uri cerebrale pe preșcolari, a descoperit că micuții care depășeau recomandările de timp (1 oră/zi) aveau o „integritate structurală” mai scăzută în zonele creierului care susțin alfabetizarea și abilitățile lingvistice. Consecința specifică a fost numită „miopia digitală” – creșterea incidenței problemelor de vedere din cauza lipsei expunerii la lumina naturală și a focalizării constante la apropiere.

Pentru grupa de vârstă de 7–12 ani, aș aminti unul dintre cele mai importante studii, studiul ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), cel mai mare studiu pe termen lung din SUA, care a raportat că micii utilizatori care petrec peste 2 ore pe zi pe ecrane au obținut scoruri semnificativ mai mici la testele de gândire și limbaj. Cei care depășeau 7 ore prezentau o subțiere prematură a cortexului cerebral. Simptomele erau asociate cu cele identificate la ADHD – în special în ceea ce privește problemele de concentrare, atenție și răbdare. De asemenea, s-a semnalizat apariția obezității infantile și a tulburărilor de somn din cauza luminii albastre care inhibă melatonina. Principala problemă este aceea că timpul în fața ecranelor înlocuiește somnul și activitatea fizică.

În ceea ce-i privește pe adolescenți, timpul în fața ecranelor s-a mutat în rețele sociale. Consecințe: creșterea riscului de depresie, anxietate socială, dismorfie corporală și cyberbullying. În ultimii 15 ani, o serie de studii au început să tragă semnale de alarmă îngrijorătoare asupra dependenței de ecrane, influențelor majore și suferințelor puternice ale adolescenților din cauza numărului mare de ore petrecute într-o lume din care cu greu mai pot ieși, cu un conținut cel puțin îndoielnic, cu mare putere de acaparare și influențare.

Ecranele îndepărtează copilul mic de învățarea autentică

Așadar, timpul în fața ecranelor este unul în care copilul nu primește reciprocitate în comunicare, nu învață răbdarea, nu mai capătă abilități esențiale pentru dezvoltarea lui armonioasă, nu-și mai exersează capacitatea de explorare, descoperire și înțelegere prin activități practice.

Telefonul la masă face ca acțiunea de a mânca să nu mai fie procesată de creier, așa cum liniștea din casă, datorată ecranelor la care stă copilul cuminte, nu mai oferă șansa micului explorator de a asimila acele comportamente din care să învețe despre ceea ce se petrece în viața reală, în mediul înconjurător. Nu-și mai dezvoltă abilitățile de înțelegere, atenție, concentrare, aprofundare.

Din păcate, nici adulții nu pare că au scăpat de această puternică atracție a ecranelor. Studii recente, din anii 2023 – 2025, arată că media globală de timp petrecut în fața ecranelor de către un adult este de aproximativ 6 -7 ore pe zi, ceea ce a dus la apariția unor fenomene clinice noi. Un studiu publicat în Scientific Reports a indicat o corelație între utilizarea excesivă a smartphone-ului și reducerea volumului materiei cenușii în insula anterioară și cortexul cingulat anterior (zone responsabile pentru empatie și controlul cognitiv). Astfel, un creier obișnuit cu stimularea digitală rapidă, devine incapabil să se concentreze pe sarcini lente sau „plictisitoare” din viața reală, și a primit deja denumirea de popcorn brain – aici aș aminti studiile profesorului psiholog David Levy. De asemenea, studiile asociază timpul ridicat pe rețelele sociale cu o scădere a satisfacției de viață, din cauza comparării constante a propriei realități cu „momentele de aur” ale altora.

Studiile de la Harvard Medical School au demonstrat că expunerea la lumina albastră seara inhibă secreția de melatonină cu până la 50%, reducând calitatea somnului profund (faza REM), esențial pentru curățarea toxinelor din creier. Și nu este de neglijat nici studiul masiv, realizat pe un eșantion de peste 400.000 de adulți care a legat timpul lung în fața ecranelor de un risc crescut de boli cardiovasculare, independent de nivelul de activitate fizică făcut în restul zilei.

Cum preîntâmpini refugierea copilului în virtual

Dacă vă identificați printre cei care petreceți mult timp în fața ecranelor sau aveți în jurul vostru astfel de persoane, cu siguranță ați observat că oricât te-ai afunda în ele nu apare răspunsul acela pozitiv, sănătos care să ofere cu adevărat împlinire și satisfacție.

Când un părinte este el însuși captiv în ecranul telefonului, copilul primește de la părintele său mesajul de: Sunt indisponibil pentru tine, dincolo de ecran e sigur ceva mai valoros, mai important, mai interesant decât tine. E o lume în care va aluneca, deci, și copilul și e un tip de abandon inconștient atât al copilului tău, cât și al tău, personal.

Dacă prezența părintelui se face cel mai des remarcată în situații de eșec sau nereușite ale copilului, când greșește sau nu răspunde așteptărilor parentale, devenind invizibil în momentele celelalte ale vieții, simțindu-se neînsoțit și nevăzut, lumea cea mai potrivită și motivantă va fi cea virtuală, plină de acceptare, detașare, distracții și capcane.

Rețeta la final ar fi: oferă copilului șansa de se dezvolta alături și împreună cu persoanele de atașament. Petrecând timp împreună prin jocuri, activități specifice vârstei, contact cu natura, comunicând și sprijinind copilul atât în reușite, cât și în eșecuri și greșeli.

Încurajarea în atribuirea de responsabilități, fără critică și descurajare, îl va ajuta pe copil să asimileze și acumuleze un bagaj informativ și educațional suficient de valoros, care îi va deschide lumea conștientizării de sine și îi va oferi șansa de a înțelege și a alege singur, știind că viața reală se află dincolo de ecrane și că AI-ul există pentru a ne ghida într-o oarecare măsură, nu pentru a gândi și alege în locul nostru.

Un alt fel de abandon

A „abandona” copilul în fața ecranului este o formă de abandon cu consecințe grave pentru relația părintelui cu copilul, dar și pentru dezvoltarea mintală și emoțională a acestuia, pentru felul în care învață un copil să se raporteze la lume și la persoanele de atașament din viața lui. Așa se dezvoltă, pe nesimțite, o dependență de lumea virtuală cu care el va fi mult mai familiarizat, în care va simți să se retragă, chiar dacă nu-i va asigura niciunul dintre instrumentele și abilitățile de viață de care are atâta nevoie.

E evident că alegerea de a aduce pe lume un copil vine și cu asumarea responsabilităților de a fi un adult matur emoțional, ce se străduiește constant să-și gestioneze emoțiile și nevoile proprii, fără a pune pe umerii copilului incapacitatea personală de a se stăpâni. Astfel, va reuși să-i ofere copilului acea însoțire valoroasă și iubire necondiționată, respectând nevoile și autenticitatea unei ființe care are identitate proprie și propriul fel de a fi în lumea aceasta, de a-l ghida și a-i oferi acel model de comportament sănătos creștin, moral și emoțional, pe care copilul să-l descopere prin exemplul adultului nu doar din cuvinte, fără fundament faptic.

Când copilul va primi această însoțire, cu timp, răbdare, iubire și respect, cu fermitate blândă, în locul pedepselor corporale și fricii, atunci va reuși să discearnă el singur între lumea reală și cea virtuală, între puterea de a gândi cu propria rațiune și conștiință și modul în care AI-ul poate ajuta doar în anumite domenii, fără a deveni a doua noastră minte sau chiar cea dintâi.

Și, doar așa, nu vom ajunge ca, într-o zi, să alegem un robot să ne însoțească, în locul unei ființe umane vii, calde, empatice.

Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveștilor” de la Radio Trinitas și Trinitas TV, este psiholog și psihoterapeut în supervizare, cu atestat de liberă practică în Psihoterapie și Psihodramă.

Foto credit: Freepik