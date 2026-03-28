Marșul pentru Viață 2026 la București: Doar libertatea trăită în solidaritate devine dragoste

„Doar libertatea trăită în solidaritate devine dragoste”, a spus Teodora Diana Paul, președinta Studenți pentru Viață București, sâmbătă, pe scena Marșului pentru Viață 2026 din Capitală. Evenimentul a avut tema „Solidaritate pentru amândoi” – adică atât cu mama, cât și cu copilul ei nenăscut.

„Nu spunem: e alegerea ta, descurcă-te. Ci spunem: suntem aici. Și chiar suntem! Pentru că libertatea fără solidaritate lasă omul singur”, a explicat tânăra. „Când suntem solidari cu femeia, ea află putere de a fi solidară cu copilul. Așa suntem solidari cu amândoi.”

„De aceea, întrebarea reală nu este doar: Ce alegi? Ci este: Cine e lângă tine când alegi? Iar răspunsul… poate fi fiecare dintre noi”, a încheiat Teodora Diana Paul.

Povestea inimii

Evenimentul a reunit peste o mie de participanți, majoritatea tineri, dar și familii cu copii, care au străbătut traseul: Esplanada cu statui de la Universitate – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Schitu Măgureanu – Parcul Izvor.

La destinație, participanții au fost întâmpinați de actrița Ioana Picoș și realizatorul TV Iulian Bobîrnea, care au fost prezentatorii concertului Live for Life.

Au cântat Corul Voci pentru Viață al Voluntarilor Marșului pentru Viață București, Corul de copii Meloritm de la Palatul Național al Copiilor, Trupa Armonic, apreciată în mod deosebit de publicul tânăr, și Alma Boiangiu, finalistă la Vocea României.

De asemenea, Ioana Picoș a interpretat cântecul „Miracle” al lui Céline Dion. Pe care l-a dedicat soțului și copiilor ei – dintre care unul încă nenăscut.

Un moment impresionant a fost „Povestea inimii”, prin care câțiva voluntari ai Marșului pentru Viață au explicat, folosind panouri pe scenă, că inima începe să se formeze foarte curând după concepție și că ne însoțește de-a lungul întregii noastre vieți. Momentul a culminat cu amplificarea bătăilor inimii copilului nenăscut al Ioanei Picoș – așa cum s-au auzit la un ecograf portabil.

Adopția – o naștere din inimă

Discursurile au fost cel puțin la fel de impresionante. Larisa Negru a vorbit despre șansa pe care ea și frații ei au avut-o de a fi adoptați de o familie iubitoare, în care au învățat credința și dragostea.

„Prin jertfa lor și prin iubirea lor necondiționată, părinții noștri ne-au ridicat pe mine și pe frații mei. Ne-au oferit un acasă – nu doar un loc fizic, ci un spațiu al inimii, unde am învățat că iubirea adevărată trece peste orice încercare”, a spus tânăra.

„Dacă am învățat ceva din viața mea, este că fiecare dintre noi poate deveni speranța cuiva. Nu trebuie să facem lucruri mari sau extraordinare. Este suficient să fim prezenți, să fim o mână întinsă, să fim glasul care spune: Nu ești singur.”

Decizia de a păstra copilul depinde de sprijinul bărbatului

O mărturie impresionantă a fost dată de Cristian Budău, care și-a asumat responsabilitatea pentru un avort făcut de o parteneră de viață.

„Decizia unei femei de a păstra copilul depinde enorm de bărbatul de lângă ea”, a avertizat el. „Ea nu a ales singură. Eu am ales pentru ea — prin tăcere, prin câteva cuvinte reci rostite de un om căruia îi era pur și simplu frică.”

„Se zice că suntem jumătate din responsabilitate. Aparent. La 25 de ani distanță știu acum ceva ce atunci am ignorat complet: dacă femeia simte că bărbatul de lângă ea nu fuge de responsabilitate — în peste 90% din cazuri — alege să păstreze copilul”, a adăugat Cristian Budău.

„Asta înseamnă că noi, bărbații, nu suntem jumătate din poveste. La noi e de cele mai multe ori decizia.”

Mamele în situații de criză au nevoie de o comunitate

Mara Epuraș, asistent social la Centrul Maternal „Casa Vieții” Sf. Elena din Valea Lupului, județul Iași, a vorbit despre sprijinirea femeilor abuzate sau aflate în diverse situații de criză.

„Din experiența noastră cu mamele aflate în criză, am înțeles un lucru simplu: o mamă nu are nevoie doar de un acoperiș deasupra capului. Are nevoie de oameni. Are nevoie de specialiști, de comunitate, de sprijin real și de un loc sigur unde poate începe să își reconstruiască viața”, a subliniat Mara Epuraș.

Adevărul dă viață

Între vorbitori s-a numărat și o invitată de peste granițe: Maria Czernin de la Pro-Life Europe, organizație pro-viață de tineret prezentă în opt țări europene.

Ea i-a îndemnat pe tinerii prezenți să nu le fie teamă să-și mărturisească propriile convingeri pro-viață, deoarece acestea pot fi salvatoare. Ea a relatat o conversație despre avort purtată, în ciuda reținerii inițiale, cu o altă tânără, care după mai mult timp i-a spus că a fost decisivă pentru a o convinge să păstreze copilul cu care era însărcinată.

„Aceasta este puterea adevărului. Adevărul dă viață. Adevărul face viața posibilă”, a spus Maria Czernin. „Așadar, haideți să ridicăm standardul cuvintelor noastre. Să nu ne fie teamă să rostim ceea ce este bine, ceea ce este adevărat, ceea ce este frumos.”

„Iar dacă va fi vreodată să tăcem — să o facem doar pentru a plânge: să plângem bebelușii pierduți prin avort, femeile care au fost împinse spre acesta și tații care nu au avut de ales.”

Revista Pentru Viață

Ioana Picoș și Iulian Bobîrnea au prezentat pe scena evenimentului ediția din acest an a revistei Pentru Viață, publicată de organizatori, care cuprinde mărturii, interviuri și statistici referitoare la problematica pro-viață.

Revista este publicată de asociațiile Studenți pentru Viață București și România pentru Viață, organizatorii Marșului pentru Viață de la București.

Evenimentul s-a încheiat cu omagierea implicării celor 170 de voluntari, care au urcat pe scenă, și cu anunțarea datei Marșului pentru Viață 2027: va avea loc în 27 martie.

Marșul pentru Viață 2026 de la București a fost transmis live pe Facebook și Youtube de Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române:

Marșul pentru Viață 2026 este a 16-a ediție națională din România și a fost organizat în peste 100 de localități. În cadrul Lunii pentru Viață 2026, 1–31 martie, au fost organizate peste 2.000 de evenimente pro-viață, în România și alte câteva zeci în Republica Moldova.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene