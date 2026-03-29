La Biserica Sfântul Elefterie – Nou din București vor avea loc trei concerte corale în Săptămâna Floriilor

Biserica Sfântul Elefterie Nou din București va găzdui, în Săptămâna Floriilor, trei concerte de muzică religioasă susținute de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București și Ansamblul Momentum, potrivit Trinitas TV.

Primul concert va avea loc luni de la ora 18:30, și va fi susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, sub bagheta dirijorilor Stelian Ionașcu, Luminița Guțanu Stoian și Florian Costea.

Evenimentul face parte din Stagiunea Corală Bucureșteană „Paul Constantinescu”, ajunsă anul acesta la cea de-a 15-a ediție, și este organizat de Biserica Sfântul Elefterie Nou, Asociația Națională Corală din România, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și Universitatea Națională de Muzică din București.

Al doilea concert este programat joi, 2 aprilie, de la ora 19:00, când Corul Seminarului Teologic Ortodox din București, dirijat de părintele arhidiacon Nifon Constantin, va susține tradiționalul concert intitulat „Iată Mirele vine”, specific perioadei prepascale.

Seria evenimentelor va continua în Duminica Floriilor, de la ora 19:00, cu un concert susținut de Ansamblul „Momentum” al Parohiei Boteni din Capitală, dirijat de Victor Stoica. Repertoriul va include lucrări semnate de compozitori precum Gheorghe Cucu, Arhiereul Nectarie Frimu, Nicolae Lungu, Gregorio Allegri, Dumitru Georgescu Kiriac și Sabin Păuța.

Accesul publicului la toate cele trei concerte este liber, în limita locurilor disponibile.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro