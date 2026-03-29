Patriarhul Daniel despre Sf. Maria Egipteanca: Rugăciunea unită cu pocăință și post îi ajută pe păcătoși să devină sfinți

„Viața Sfintei Maria Egipteanca ne învață că rugăciunea unită cu pocăință și post îi ajută pe păcătoși să devină sfinți”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Răstignirea patimilor trupești

Patriarhul României a relatat viața Sfintei Maria Egipteanca, evidențiind momentul pocăinței și dorința de a se îndepărta de viața păcătoasă avută înainte.

„Ea și-a răstignit patimile trupești egoiste și a ajuns la învierea sufletului din moartea cauzată de păcat, sfințindu-și sufletul și trupul cu ajutorul Dumnezeiescului Har”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Preafericirea Sa a afirmat că sfânta a devenit un model de pocăință pentru toți oamenii: „Atât de mult schimbă harul lui Dumnezeu pe omul păcătos care se pocăiește sincer și profund, încât îl poate face părtaș al slavei împărăției cerurilor încă din lumea aceasta”.

Slujirea smerită

Patriarhul Daniel a tâlcuit pericopele evanghelice ale duminicii a cincea din Postul Mare, subliniind că acestea „arată că dorința egoistă, de întâietate și stăpânire, se vindecă prin slujire smerită”.

Referindu-se la dorința fiilor lui Zevedeu la întâietate, Preafericirea Sa a amintit răspunsul Mântuitorului, Nu știți ce cereți, precum și chemarea la asumarea suferinței: „Paharul pe care Eu îl beau îl veți bea și botezul cu care Eu Mă botez vă veți boteza”.

„Și noi, ca odinioară ucenicii Domnului Iisus, putem fi ispitiți de patima mândriei sau slavei lumești, de dorința de întâietate, de a fi mai apreciați decât ceilalți oameni”, a avertizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Adevărata onoare

Patriarhul României a evidențiat criteriul adevăratei măreții, citând din pericopa evanghelică: „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” (Marcu 10,45).

„Iubirea smerită față de Dumnezeu și față de semeni, prin slujire smerită a celor mulți, constituie calea care ne duce la mântuire”, a subliniat Patriarhul Daniel.

Preafericirea Sa a afirmat că „adevărata onoare sau demnitate provine din calitatea cuiva de slujitor smerit și ajutător milostiv al semenilor săi, indiferent de mărimea rangului pe care îl are în comunitate sau în societate”.

Foto credit: Ziarul Lumina