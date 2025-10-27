Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale citit după oficierea slujbei din 26 octombrie 2024 de către Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul Daniel și de toți ceilalți ierarhi slujitori.

Patriarhul Daniel: Cuvânt de mulțumire la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale

Cu ocazia Sfințirii picturii Catedralei Naționale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a mulțumit autorităților statului român și credincioșilor care au sprijinit material și spiritual această lucrare a Bisericii.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I: Ne bucurăm pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României

„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român, precum și pentru cele două aniversări istorice din Biserica Ortodoxă a României”, a spus Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I despre faptul că Biserica Ortodoxă Română celebrează, în 2025, 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de ridicare la rangul de Patriarhie.

Iconografia Catedralei Naționale: Lucrarea Duhului Sfânt în opera iconarului se recunoaște la final

„Oricât te-ai strădui, oricât de mult ai calcula și oricât de mult ți-ai dori să iasă bine, există totuși această lucrare a Duhului Sfânt în opera iconarului, care se vede abia la sfârșit, în momentul în care lucrările se împlinesc”, a declarat pentru Trinitas TV Daniel Codrescu, cel care coordonează pictura în mozaic a Catedralei Naționale.

Președinții României, ai Republicii Moldova și Custodele Coroanei Române, prezenți la Sfințirea Catedralei Naționale

Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

