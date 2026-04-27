Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Femeile Mironosițe sunt modele de curaj, credință și evlavie în Biserică

„Femeile Mironosițe sunt modele de curaj, credință și evlavie în Biserică”, a spus duminică Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Starețul Alexios: În cele cinci zile de când sunt alături de voi la Mănăstirea Pantocrator, trăiesc în continuu minuni

„În cele cinci zile de când sunt alături de voi, trăiesc în continuu minuni”, a mărturisit duminică părintele Arhimandrit Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, din Sfântul Munte Athos.

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Romfilatelia a lansat un întreg poștal dedicat Soborului Sfintelor Femei Românce

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat joi Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric al Mănăstirii Voroneț, ctitorie a Sfântului Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, Preasfinția Sa le-a vorbit numeroșilor credincioși prezenți despre apropierea față de sfinți.

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PS Damaschin Dorneanul la hramul istoric al Mănăstirii Voroneț: Să-i simțim aproape pe sfinți

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat joi Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric al Mănăstirii Voroneț, ctitorie a Sfântului Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, Preasfinția Sa le-a vorbit numeroșilor credincioși prezenți despre apropierea față de sfinți.

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Președintele României a promulgat legea femicidului

Președintele Nicușor Dan a promulgat joi Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

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