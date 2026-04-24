Romfilatelia a lansat un întreg poștal dedicat Soborului Sfintelor Femei Românce, cu prilejul înscrierii în calendar a celor 16 sfinte canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și proclamate în anul 2026.

Piesa filatelică reproduce icoana soborului, evidențiind chipurile acestor modele de sfințenie și mărturisire din istoria Bisericii.

Pe suportul poștal sunt menționate numele tuturor celor 16 sfinte, însoțite de datele lor de sărbătorire, oferind publicul o componentă informativă despre calendarul liturgic.

Emisiunea este însoțită de un timbru cu valoarea nominală de 5,50 lei, ilustrând-o pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, una dintre sfintele recent canonizate, sărbătorită în data de 5 iunie.

În contextul Anului centenar al Patriarhiei Române, Romfilatelia a emis și un întreg poștal dedicat celor 16 sfinți canonizați de Biserica Ortodoxă Română și înscriși în calendarul ortodox pentru anul 2025.

Întregul poștal este disponibil pentru achiziționare prin intermediul site-ului Romfilatelia.

Canonizarea Sfintelor Femei Românce

Canonizarea celor 16 sfinte femei a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru desfășurată în data de 1 iulie 2025.

Proclamarea oficială a canonizării a avut loc în data de 6 februarie, în contextul anului 2026 care a fost declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Comemorarea sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenițe, cuvioase, monahii, soții și mame – aduce în prim-plan faptul că, în tradiția ortodoxă, femeia creștină este cinstită pentru contribuția sa esențială atât în familie, cât și în comunitatea eclesială.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene