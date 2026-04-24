PS Damaschin Dorneanul la hramul istoric al Mănăstirii Voroneț: Să-i simțim aproape pe sfinți

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat joi Sfânta Liturghie cu ocazia hramului istoric al Mănăstirii Voroneț, ctitorie a Sfântului Ștefan cel Mare. Cu acest prilej, Preasfinția Sa le-a vorbit numeroșilor credincioși prezenți despre apropierea față de sfinți.

„Sfinții nu sunt doar rugătorii noștri și ocrotitorii noștri, ci sunt și inspiratorii vieților noastre. Și dacă nu reușim să ajungem acolo unde este Sfântul Gheorghe, să nu deznădăjduim, să ne silim, și să ne străduim”.

„E important să știm unde suntem înainte de a purcede la un drum și să admirăm, să reînvățăm, să admirăm, să admirăm pe oamenii buni care sunt mai buni ca noi și să recunoaștem că sunt mai buni ca noi”.

„Să-i admirăm pe Sfinți, dar nu cu o admirație și cu o venerație din aceasta de la distanță, ci să-i simțim aproape, că ne sunt aproape”, a spus PS Damaschin Dorneanul.

Copiii Bucovinei

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit un preot, iar grupul de copii „Humoreanca” din Gura Humorului a interpretat pricesne.

„Încercăm să ducem mai departe tradițiile și tot ce este mai frumos la noi aici în zonă. Astăzi am cântat pricesne, o parte din pricesnele pe care le avem noi la grupul Humoreanca. Asta se și cădea să cântăm astăzi”, a spus Prof. Luminița Croitoru Chiriac, de la Clubul Copiilor din Gura Humorului, la Trinitas TV.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Facebook

