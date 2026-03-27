Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Justinian a fost pomenit la mormântul său de la Mănăstirea Radu Vodă

Patriarhul Justinian Marina a fost pomenit joi la 49 de ani de la trecerea la Domnul, la mormântul său de la Mănăstirea Radu Vodă.

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Din darul lui Dumnezeu: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a sărbătorit 20 de ani de la înființare

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului a sărbătorit miercuri împlinirea a 20 de ani de la înființare la Catedrala Mitropolitană din Cluj.

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Capela Parlamentului României a aniversat doi ani de la sfințire: Spațiu al întâlnirii tainice a omului cu Dumnezeu

Capela „Sfântul Apostol Andrei” înființată în Parlamentul României a aniversat miercuri doi ani de la sfințire de sărbătoarea Bunei Vestiri.

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Medic neurolog din Germania: Am înțeles cât de fragilă este granița dintre viață și moarte

Claudia Maria Podașcă, medic neurolog român stabilit în Germania, vorbește, într-un interviu acordat platformei Hristocentric, despre experiența din neurologie și medicina de urgență.

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Premierul Ilie Bolojan la Mănăstirea Cernica: A omagiat personalitățile implicate în Unirea Basarabiei cu România

Premierul Ilie Bolojan a participat joi la Mănăstirea Cernica la un moment comemorativ dedicat împlinirii a 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

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