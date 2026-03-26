Patriarhul Justinian a fost pomenit la mormântul său de la Mănăstirea Radu Vodă

Patriarhul Justinian Marina a fost pomenit joi la 49 de ani de la trecerea la Domnul, la mormântul său de la Mănăstirea Radu Vodă.

Parastasul a fost oficiat de arhimandritul Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii și Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat contextul dificil al regimului comunist în care s-a desfășurat activitatea patriarhului.

„Cel de-al treilea Patriarh al României, Justinian Marina, care a păstorit între anii 1948-1977, fiind unul dintre patriarhii care a lucrat pentru viața Bisericii, pentru activitatea acesteia din punct de vedere duhovnicesc, social, dar și misionar, în vremuri foarte complicate pentru istoria poporului român”, a spus părintele arhimandrit.

Păstorirea sa a coincis cu „aproape jumătate din perioada de dictatură a regimului comunist”.

Arhimandritul Nectarie Șofelea a explicat că mormântul Patriarhului Justinian de la Mănăstirea Radu Vodă „este locul pe care l-a ales cu mult timp înainte de trecerea sa la Domnul, pentru că el s-a implicat în restaurarea și refacerea acestei vechi vetre monahale”.

La slujba de pomenire au participat elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București.

Scurtă biografie

Ioan Marina, viitorul Patriarh Justinian, s-a născut la 22 februarie 1901, în Suiești, județul Vâlcea. A studiat la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea și la Facultatea de Teologie din București, pe care a absolvit-o în 1929. În 1945, a fost ales arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei, cu titulatura „Vasluianul”, iar ulterior a devenit locțiitor al scaunului mitropolitan. În mai 1948, după moartea Patriarhului Nicodim Munteanu, a fost ales Patriarh al României. A păstorit între anii 1948 și 1977, într-o perioadă dificilă marcată de regimul comunist. A trecut la Domnul în 26 martie 1977 și a fost înmormântat la Mănăstirea Radu Vodă din București. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2027 să fie desemnat în Patriarhia Română drept Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina (1948-1977) și Teoctist Arăpașu (1986-2007).

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu