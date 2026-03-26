Capela Parlamentului României a aniversat doi ani de la sfințire: Spațiu al întâlnirii tainice a omului cu Dumnezeu

Capela „Sfântul Apostol Andrei” înființată în Parlamentul României a aniversat miercuri doi ani de la sfințire de sărbătoarea Bunei Vestiri.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhimandritul Nectarie Șofelea, Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și starețul Mănăstirii Radu Vodă.

Referindu-se la importanța capelei, părintele arhimandrit a subliniat că „este un loc de rugăciune unde sufletul se odihnește în fața lui Dumnezeu, amintindu-ne că adevărata înțelepciune începe cu smerenia și cu ascultarea față de voia Sa”.

„Prezența acestui sfânt altar în inima Parlamentului României mărturisește dorința de a așeza sub ocrotirea Maicii Domnului viața și dăinuirea neamului nostru”.

Arhimandritul Nectarie Șofelea a numit capela „un spațiu al liniștirii și al întâlnirii tainice a omului cu Dumnezeu”.

Binecuvântare de sărbătoarea Bunei Vestiri

La finalul slujbei, cei prezenți au primit câte un exemplar al Acatistului Bunei Vestiri, tipărit de Patriarhia Română, precum și un volum dedicat împlinirii a 1400 de ani de la consacrarea liturgică a Imnului Acatist.

„Primind aceste daruri, suntem chemați să prețuim darul sacru al vieții ca pe o bună vestire continuă și să facem din acest spațiu sfințit o candelă aprinsă a credinței, sub privirea blândă a celei care este Ușa mântuirii”, a spus arhimandritul Nectarie Șofelea.

Capela „Sfântul Apostol Andrei” a fost sfințită în data de 25 martie 2024 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Înființarea acestui lăcaș de cult reprezintă rezultatul unui demers mai vechi, concretizat în martie 2024 prin aprobarea unui memorandum pentru identificarea spațiului necesar. Activitatea liturgică este coordonată de Patriarhia Română, capela neavând un preot slujitor permanent.

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Foto credit: Basilica.ro