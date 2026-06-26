Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela

În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelean greu încercat de această calamitate.

Citește mai mult.

Noul protopop al Sectorului 6 Capitală: Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate

Părintele Constantin Adrian Neagu a fost instalat joi în demnitatea de protopop ala Sectorului 6 Capitală. „Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate”, a declarat preotul, care își va începe mandatul în data de 1 iulie 2026.

Citește mai mult.

Ziua Iei la Parohia Mărțișor din Capitală: Invitată specială a fost fondatoarea mișcării La Blouse Roumaine

Parohia Mărțișor din Sectorul 4 al Capitalei a serbat anticipat Ziua Iei duminică, după Sfânta Liturghie. În curtea bisericii au fost expuse pentru o zi costume populare și unelte țărănești din patrimoniul comunitar local, iar invitata principală a fost Andreea Tănăsescu, fondatoarea comunității La Blouse Romaine.

Citește mai mult.

O icoana a Maicii Domnului veche de peste 500 de ani a fost dusă la Mănăstirea Poiana Mărului din Caraș-Severin

O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, veche de peste 500 de ani, a fost adusă la Mănăstirea Poiana Mărului din județul Caraș-Severin, cu ocazia hramului.

Citește mai mult.

Universitatea din Birmingham lansează un proiect de cercetare a manuscriselor Sf. Părinți despre Noul Testament

Universitatea din Birmingham, Marea Britanie, a obținut o finanțare europeană de 2,5 milioane de euro pentru un proiect de cercetare care va analiza manuscrise ale Sfinților Părinți și scriitorilor bisericești, în vederea identificării unor noi mărturii pentru textul Noului Testament.

Citește mai mult.