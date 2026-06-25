Ziua Iei la Parohia Mărțișor din Capitală: Invitată specială a fost fondatoarea mișcării La Blouse Roumaine

Parohia Mărțișor din Sectorul 4 al Capitalei a serbat anticipat Ziua Iei duminică, după Sfânta Liturghie. În curtea bisericii au fost expuse pentru o zi costume populare și unelte țărănești din patrimoniul comunitar local, iar invitata principală a fost Andreea Tănăsescu, fondatoarea comunității La Blouse Romaine.

În prezența părintelui paroh Dragoș Marineață, programul festiv, moderat de părintele coslujitor Marian Mugurel Crăciun, a debutat cu un cuvânt rostit de Andreea Tănăsescu, fondatoarea comunității La Blouse Romaine.

Ea a făcut un scurt istoric al comunității și al activității acesteia, încununată prin instituirea zilei de 24 iunie drept Ziua Iei și introducerea cămășii cu altiță (ia tradițională) pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

Expoziție și dansuri folclorice

Programul festivității a mai inclus cântece și poezii care au evocat satul tradițional românesc și credința strămoșească.

Ansamblul Folcloric „Românașii” de la Palatul Național al Copiilor din București, sub coordonarea doamnei profesor Andreea Mihuț, a prezentat dansuri populare românești.

Serbarea s-a încheiat cu o agapă și un atelier de împletit coronițe din flori de sânziene, dedicat copiilor.

Despre Ziua Iei și La Blouse Roumaine

Ziua Iei a fost marcată prima dată în comunitatea La Blouse Roumaine în 24 iunie 2013.

În 2022, tehnica creării cămășii românești cu altiță de pe ambele maluri ale Prutului a fost inclusă în Patrimoniul Cultural UNESCO printr-un dosar comun înaintat de România și Republica Moldova

În același an, Parlamentul României a instituit Ziua Iei.

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Foto credit: Parohia Mărțișor